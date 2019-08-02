На одном из снимков 48-летняя Шиффер позирует без одежды, прикрыв грудь клатчем, а зону бикини — свисающими туфлями салатового цвета. В другой руке модель держит черный пиджак, который скрывает ее ягодицы.
Автором съемки стала американка Кольер Шорр, а стилисткой выступила британка Ванесса Рейд.
Клаудиа Шиффер неоднократно снималась обнаженной для обложек модных журналов в молодости. Более того, Шиффер является рекордсменкой среди моделей по числу фотографий на обложках журналов, что зафиксировано Книгой рекордов Гиннесса. В июле 1988 года, будучи 17-летней начинающей моделью, она впервые появилась на обложке французского женского журнала Elle.
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