Немецкая супермодель Клаудия Шиффер снялась для обложки итальянской версии американского модного журнала Vogue. Cнимки с фотосессии появились на официальном сайте издания.
© RIA/Scanpix

На одном из снимков 48-летняя Шиффер позирует без одежды, прикрыв грудь клатчем, а зону бикини — свисающими туфлями салатового цвета. В другой руке модель держит черный пиджак, который скрывает ее ягодицы.

Автором съемки стала американка Кольер Шорр, а стилисткой выступила британка Ванесса Рейд.

Клаудиа Шиффер неоднократно снималась обнаженной для обложек модных журналов в молодости. Более того, Шиффер является рекордсменкой среди моделей по числу фотографий на обложках журналов, что зафиксировано Книгой рекордов Гиннесса. В июле 1988 года, будучи 17-летней начинающей моделью, она впервые появилась на обложке французского женского журнала Elle.

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A post shared by Vogue Italia (@vogueitalia) on Aug 1, 2019 at 4:02am PDT
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A post shared by Vogue Italia (@vogueitalia) on Aug 1, 2019 at 3:04am PDT
Lenta.ru
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