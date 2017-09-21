Кирстен Данст случайно переборщила с марихуаной на съемках фильма

По словам артистки, ее героиня не употребляет много наркотиков, но пришлось снять несколько дублей. "Когда эпизод был наконец снят, я пошла немного отдохнуть и вдруг почувствовала, что схожу с ума: мне жарко, бьет дрожь, появилась паранойя. Пожаловалась продюсерам, и вскоре выяснилось, что вместо бутафорской травы в одном из дублей у меня в руке оказалась настоящая", — рассказала Данст.
На съемках кино вместо марихуаны обычно используют травяные наполнители, в которых нет ни никотина, ни наркотических веществ. Такого подхода придерживалась и съемочная группа "Вудшока".
По словам Данст, попавшая к ней настоящая марихуана оказалась такой сильной, а эффект таким продолжительным, что продюсерам пришлось дать ей выходной и отправить ее домой. Артистка призналась, что никогда в жизни не была в таком состоянии.
Фильм "Вудшок" выходит в американский прокат 22 сентября. Данст сыграла в триллере Лауры и Кейт Малливи главную роль — женщины, которая впадает в глубокую паранойю после приема наркотика и перестает контролировать свои действия.
Кирстен Данст известна ролями в таких фильмах, как "Меланхолия", трилогия "Человек-паук" Сэма Рэйми, "Девственницы-самоубийцы", "Мария-Антуанетта", "Джуманджи" и "Интервью с вампиром". За роль во втором сезоне сериала "Фарго" она была удостоена премии "Эмми".
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