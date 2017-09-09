Киркорову не дает покоя слава Пугачевой

На "Новой волне" в этом году состоится большой творческий вечер Филиппа Киркорова. Его хиты будут перепевать знаменитые артисты – коллеги и друзья.
"Я даже не ожидал, что так быстро пролетит время – 50 лет в паспорте, 30 лет творческих, – рассказал артист корреспонденту Dni.Ru – Вот и захотелось вспомнить все лучшее, что я напел за это время. Замечательные артисты готовят номера, записывают песни, я специально не слушаю заранее того, что получилось. А сам проведу этот волшебный вечер".
Идею такого необычного концерта Киркоров, по его признанию, позаимствовал у бывшей жены. "Двадцать лет назад Алла Пугачева дала трибьют-концерт "Сюрприз для Аллы", а потом выпустила диск, где четыре десятка разноплановых артистов по-своему исполнили ее хиты. И мне захотелось сделать что-то подобное".
А Игорь Крутой, который возглавляет "Новую волну", пояснил Dni.ru, почему в фестивале не участвует сама Алла Пугачева: "Она выступала на фестивале "Жара" в Баку в июле. А каждый выход и приезд Аллы – это какой-то эксклюзив. Мы с удовольствием примем ее, как только он сама пожелает".
Интересно, что в прошлом году музы фестиваля тоже не было в Сочи. Тогда композитор оправдывался: "Она захотела, чтобы по ней соскучились и на следующий год приехать". Видимо, пока Пугачева особой скуки по себе у публики не ощутила.
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