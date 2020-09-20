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Российский певец Филипп Киркоров резко прокомментировал публикацию своего коллеги Николая Баскова, где он опроверг, что писал пост об участии в записи песни и видео с цитатой белорусского президента Александра Лукашенко.
Киркоров резко ответил Баскову за его "оправдания" за видео о Беларуси
© Sputnik / Scanpix

"Только хотел написать тебе, а не сошел ли ты с ума, дорогой мой друг, бисер метать и оправдываться?", - написал Киркоров на странице Баскова.

Во многих СМИ был опубликован скриншот публикации Баскова, журналисты обратили внимание на допущенные музыкантом ошибки.

В видеоклипе в поддержку Лукашенко "Любимую не отдают" снялись Филипп Киркоров, Николай Басков и другие белорусские и русские артисты. Именно эту фразу сказал Лукашенко во время обращения с посланием к белорусскому народу и парламенту перед выборами президента 9 августа.

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MK.ru
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