Киркоров резко ответил Баскову за его "оправдания" за видео о Беларуси

"Только хотел написать тебе, а не сошел ли ты с ума, дорогой мой друг, бисер метать и оправдываться?", - написал Киркоров на странице Баскова.

Во многих СМИ был опубликован скриншот публикации Баскова, журналисты обратили внимание на допущенные музыкантом ошибки.

В видеоклипе в поддержку Лукашенко "Любимую не отдают" снялись Филипп Киркоров, Николай Басков и другие белорусские и русские артисты. Именно эту фразу сказал Лукашенко во время обращения с посланием к белорусскому народу и парламенту перед выборами президента 9 августа.