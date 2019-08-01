Киркоров раскритиковал защитников сибирских лесов

Народный артист России Филипп Киркоров высказался по поводу реакции общества на лесные пожары на территории Сибири. На своей странице в Instagram он поддержал телеведущего и комика Максима Галкина, указавшего на лицемерие звезд российского шоу-бизнеса, призывающих к борьбе с природным катаклизмом.
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Король отечественной поп-сцены репостнул видеообращение Галкина, в котором тот критиковал моду на обеспокоенность состоянием окружающей среды и ор в социальных сетях по поводу пожаров от гламурных девиц. "Подписываюсь под каждым словом!", - подписал свой пост Киркоров.

Накануне Галкин высказал в Instagram свою точку зрения по сибирским пожарам. Спустя некоторое время юмористу пришлось оправдываться за свои высказывания из-за критики.

Ранее 31 на важность борьбы с пожарами в Сибири, Гренландии и на Аляске указал американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо. 29 июля солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стих, в котором объявил, что "вся Россия объята пламенем".

MK.ru
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