Киркоров раскритиковал защитников сибирских лесов

Король отечественной поп-сцены репостнул видеообращение Галкина, в котором тот критиковал моду на обеспокоенность состоянием окружающей среды и ор в социальных сетях по поводу пожаров от гламурных девиц. "Подписываюсь под каждым словом!", - подписал свой пост Киркоров.

Накануне Галкин высказал в Instagram свою точку зрения по сибирским пожарам. Спустя некоторое время юмористу пришлось оправдываться за свои высказывания из-за критики.

Ранее 31 на важность борьбы с пожарами в Сибири, Гренландии и на Аляске указал американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо. 29 июля солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стих, в котором объявил, что "вся Россия объята пламенем".