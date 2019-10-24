Киркоров прилетал в Минск, чтобы поздравить с днем рождения жену Макея

Российский певец прибыл в Минск вместе со своими двумя детьми и остановился в «Президент-Отеле». Накануне праздника Филипп опубликовал в своем Instagram фото с детьми Аллой-Викторией и Мартином-Кристином, подписав его: «Ну здравствуй, Минск! К друзьям на праздник».



С певцом активно фоткались как на празднике, так и в отеле, где он остановился.



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Цвет настроения синий💙 A post shared by Vladislav (@vlad_kruk_9) on Oct 23, 2019 at 8:47am PDT



Киркоров вышел на сцену вместе с детьми и пропел «С днем рождения!». Все были в восторге:

