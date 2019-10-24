Киркоров прилетал в Минск, чтобы поздравить с днем рождения жену Макея

Российский певец прибыл в Минск вместе со своими двумя детьми и остановился в «Президент-Отеле». Накануне праздника Филипп опубликовал в своем Instagram фото с детьми Аллой-Викторией и Мартином-Кристином, подписав его: «Ну здравствуй, Минск! К друзьям на праздник».
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Ну здравствуй, Минск!!🇧🇾 К друзьям на праздник! Look by @louisvuitton
С певцом активно фоткались как на празднике, так и в отеле, где он остановился.
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Цвет настроения синий💙
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Творческий вечер актрисы Веры Поляковой. @fkirkorov @1978veravera #ФилиппКиркоров#АллаВикторияКиркорова #мартинкиркоров #kirkorov #киркоров #filippkirkorov #philippkirkorov #fkirkorov#минск #цветнастроения #popmusic #новости #шоубизнес #instagram #инстаграм #instagramstories #вераполякова #minsk
Киркоров вышел на сцену вместе с детьми и пропел «С днем рождения!». Все были в восторге:
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happy birthday dear @1978veravera 💕🌸 несравненный @fkirkorov 🖤 #филиппкиркоров #вераполякова
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Творческий вечер актрисы Веры Поляковой. @fkirkorov @1978veravera #ФилиппКиркоров#АллаВикторияКиркорова #мартинкиркоров #kirkorov #киркоров #filippkirkorov #philippkirkorov #fkirkorov#минск #цветнастроения #popmusic #новости #шоубизнес #instagram #инстаграм #instagramstories Reposted from @katrinka.sh Чудесный праздник замечательной, яркой, красивой, обаятельной и талантливой Веры Поляковой! С днём рождения! P.S. И неожиданный сюрприз #вераполякова
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