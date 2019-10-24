Киркоров прилетал в Минск, чтобы поздравить с днем рождения жену Макея

22 октября в малом зале КЗ «Минск» прошел творческий вечер жены министра иностранных дел Беларуси Веры Поляковой «Женщина-огонь» в честь 41 дня рождения актрисы. Среди гостей был и Филипп Киркоров.
© Sputnik / Scanpix

Российский певец прибыл в Минск вместе со своими двумя детьми и остановился в «Президент-Отеле». Накануне праздника Филипп опубликовал в своем Instagram фото с детьми Аллой-Викторией и Мартином-Кристином, подписав его: «Ну здравствуй, Минск! К друзьям на праздник».


С певцом активно фоткались как на празднике, так и в отеле, где он остановился.

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Цвет настроения синий💙

A post shared by Vladislav (@vlad_kruk_9) on Oct 23, 2019 at 8:47am PDT


Киркоров вышел на сцену вместе с детьми и пропел «С днем рождения!». Все были в восторге:

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Творческий вечер актрисы Веры Поляковой. @fkirkorov @1978veravera #ФилиппКиркоров#АллаВикторияКиркорова #мартинкиркоров #kirkorov #киркоров #filippkirkorov #philippkirkorov #fkirkorov#минск #цветнастроения #popmusic #новости #шоубизнес #instagram #инстаграм #instagramstories Reposted from @katrinka.sh Чудесный праздник замечательной, яркой, красивой, обаятельной и талантливой Веры Поляковой! С днём рождения! P.S. И неожиданный сюрприз #вераполякова

A post shared by fkirkorov_sing_live_love (@f.n_fkirkorov) on Oct 22, 2019 at 2:13pm PDT

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