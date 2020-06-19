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Певец Филипп Киркоров прокомментировал скандал вокруг видео, на котором он шутливо изображает десантника. По его мнению, на пародию могли обидеться только те, у кого нет чувства юмора.
Киркоров ответил обиженным его пародией на десантника-гея
© RIA / Scanpix

В беседе с телеканалом «360» Киркоров заметил, что он всего лишь артист, который делал свою работу. Люди этой профессии могут играть кого угодно - полицейского, убийцу, хоть десантника. В этом заключается их род деятельности. А видео с ним в роли десантника вообще не стоит рассматривать даже как пародию на ВДВ, так что недовольные этим роликом, видимо, не поняли его сути.

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«Причем это пародия не на службу в ВДВ, а на самого себя, на то, что мне эта роль не идет», - объяснил Киркоров.

К тому же такого рода претензии стоит предъявлять не исполнителю роли, а создателю видео, то есть режиссеру.

«Только люди без чувства юмора могли воспринять это как оскорбление», - добавил певец.

В опубликованной ранее в Сети постановке Киркоров сыграл безработного героя в тельнике и берете, которому предлагают сыграть роль десантника-гея. Шутку не оценили ветераны ВДВ, посчитав ее издевкой над десантными войсками. Глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов назвал постановку «отвратительным сюжетом», оскорбляющим символы войск, то есть тельняшку и берет. Он призвал Киркорова извиниться за «свой пасквиль» и удалить его «для своего же блага».

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MK.ru
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