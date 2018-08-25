Киркоров отказался отдавать детей в школу

Сыну артиста недавно исполнилось шесть лет, а дочке осенью будет семь. Певец посчитал, что со школой стоит повременить.

"Я решил продлить им детство, поэтому в школу их не поведу! Хочу, чтобы они еще целый год побыли детьми. Так что линейка у них будет только через год. Рано им петь песню "Куда уходит детство?"!", – цитирует Киркорова Sobesednik.ru.

Филипп уверен, что образования его чадам хватает и в домашних условиях. Они занимаются танцами, спортом, учат языки. Певец уже строит планы на далекое будущее детей.

"Я хочу держать их вдалеке от шоу-бизнеса. Мне кажется, что детям надо идти другим путем. Пусть живут нормальной жизнью. Не хочу им своей судьбы, потому как она очень непростая. Нужно иметь не нервы, а стальные канаты, чтобы справиться со всем!", – поделился певец.

Вместе с детьми артист недавно вернулся из отпуска. Летний отдых обошелся Киркорову в круглую сумму. Но денег он не жалеет.

Напомним, ранее Роспотребнадзор поддержал инициативу директора лагеря "Олимпиец" Ларисы Судиловской запретить ряд музыкальных исполнителей на дискотеках учреждения. В ведомстве считают, что подрастающее поколение нужно защищать от "разрушающего информационного воздействия". В черный список попал и Филипп Киркоров.