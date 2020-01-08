Российский певец Филипп Киркоров проводит зимние дни на Мальдивах. Король поп-сцены катается на шикарной яхте, а также занимается подводным плаванием. Во время одного из таких заплывов с Киркорова слетели бермуды.
© RIA/Scanpix

Певец опубликовал видео с забавным эпизодом со словами: "Плыли, плыли... вдруг остановка! Ох ты, ух ты, ждать нам буксира!". За кадрами звучит песня из знаменитого советского фильма "Верные друзья".

Уже известно, что после отдыха на Мальдивах Киркоров поедет вместе с детьми в американский Диснейленд. Там на горках и каруселях сорвать может не только плавки.

MK.ru
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