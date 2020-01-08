Певец опубликовал видео с забавным эпизодом со словами: "Плыли, плыли... вдруг остановка! Ох ты, ух ты, ждать нам буксира!". За кадрами звучит песня из знаменитого советского фильма "Верные друзья".

Уже известно, что после отдыха на Мальдивах Киркоров поедет вместе с детьми в американский Диснейленд. Там на горках и каруселях сорвать может не только плавки.