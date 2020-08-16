Киркоров мог заразиться коронавирусом от Лукашенко

Киркоров утверждает, что никто из окружения не подцепил опасный вирус, в том числе члены его семьи. По всей видимости, Филипп поймал коронавирус во время фестиваля «Славянский базар», который проходил в Витебске в середине июля, хотя сам он в этом не уверен. Однако именно там Киркоров на сцене получил белорусскую государственную награду «Через искусство — к миру и взаимопониманию» из рук президента. А 28 июля, спустя несколько дней после того памятного концерта, Лукашенко объявил, что перенес коронавирус. Причем так же, как и Филипп, «на ногах» и бессимптомно.

Остается только догадываться, кто кого мог заразить: президент — поп-короля или наоборот.