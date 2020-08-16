aA
Филипп Киркоров заявил, что переболел коронавирусом. Правда, бессимптомно. Как водится у поп-короля, сенсационная новость совпала с выходом в свет нового клипа, который Филипп снял совместно с рэпером и видеоблогером Давидом Манукяном, более известным под псевдонимом DAVA. Он также интересен публике как возлюбленный Бузовой.
Киркоров мог заразиться коронавирусом от Лукашенко
© RIA / Scanpix

Киркоров утверждает, что никто из окружения не подцепил опасный вирус, в том числе члены его семьи. По всей видимости, Филипп поймал коронавирус во время фестиваля «Славянский базар», который проходил в Витебске в середине июля, хотя сам он в этом не уверен. Однако именно там Киркоров на сцене получил белорусскую государственную награду «Через искусство — к миру и взаимопониманию» из рук президента. А 28 июля, спустя несколько дней после того памятного концерта, Лукашенко объявил, что перенес коронавирус. Причем так же, как и Филипп, «на ногах» и бессимптомно.

Остается только догадываться, кто кого мог заразить: президент — поп-короля или наоборот.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

MK.ru
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

"На ногах умудрился перенести коронавирус": Лукашенко заявил, что переболел COVID-19 (57)

Александр Лукашенко рассказал, что переболел COVID-19 ,...

TOP новостей

Aliaksandras Lukašenka

Эксклюзивное интервью с основателем NEXTA: мы – голос революции в Беларуси, но стали им поневоле (134)

Свыше двух миллионов подписчиков и сотни тысяч...

Arvydas Ambrozaitis

Инфектолог: вторая волна коронавируса ожидается в октябре (6)

В Литве стремительно растет число новых случаев...

В Беларуси проходят массовые акции протеста: сотни тысяч человек вышли на улицы (260)

Десятки тысяч сторонников белорусской оппозиции...

Линкявичюс: Лукашенко лжет и отчаянно ищет помощи у России (138)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...

В Литве зафиксировали 30 новых случаев коронавируса (11)

За последние сутки было подтверждено 30 новых случаев...

|Maža didelių žinių kaina