Киркоров благословил: что происходит между Лазаревым и Биланом

В сети появилась фотография с предполагаемой свадьбы певца Сергея Лазарева. На снимке 36-летний артист в черном костюме с черной бабочкой и белой бутоньеркой стоит под цветочной аркой с неизвестной девушкой в свадебном платье. Молодые люди вместе держат букет. Сообщается, что невестой певца стала модель из Израиля, передает Teleprogramma.

Пользователи социальных сетей разделились на несколько лагерей: одни считают, что это фотография со съемок нового клипа артиста, другие верят, что скрытный музыкант действительно мог жениться и ему «давно уже пора», третьи убеждены, что это придуманный самим Лазаревым способ привлечь к своей персоне внимание. В настоящий момент ни сам певец, ни его представители не прокомментировали информацию о возможном бракосочетании.

Однако в инстаграме звездного коллеги Лазарева — Димы Билана появилась неоднозначная реакция, судя по всему, касающаяся последних новостей. Билан опубликовал совместное фото в обнимку с Лазаревым, на котором первый облачен в черный костюм, а второй — в белый.

«Сегодня все уточнил у Сережи, много клеветы вокруг... а жаль! Как же важно посмотреть человеку в глаза и все понять!» — подписал совместный кадр единственный российский триумфатор «Евровидения», артист также поблагодарил коллегу за то, что тот не разочаровывает его «тонкую структуру и организацию души».

Публикацию также прокомментировал Филипп Киркоров.

«Как же я рад, ребята! Сохраните эти отношения надолго и запомните этот замечательный праздничный день!» — пошутил он, намекая на то, что артисты сами похожи на молодоженов в своем черно-белом облачении.

«Совет да любовь!», — подыграл ему Лазарев.

Не секрет, что дважды бронзовый призер музыкального конкурса «Евровидение» тщательно оберегает свою личную жизнь. Даже о рождении его сына Никиты общественности стало известно спустя несколько лет. О матери мальчика ничего не известно, поэтому принято считать, что певец воспользовался услугами суррогатной матери. Кроме того, ранее СМИ сообщали о слухах, согласно которым у Сергея недавно родилась дочь. Сам артист на эту информацию не стал давать однозначный ответ.

Ранее сообщалось о том, что экс-участник дуэта Smash! прокомментировал сообщения прессы о его конфликте с российско-украинской поп-звездой Светланой Лободой, который якобы произошел за кулисами недавней премии Муз-ТВ.

«Вот это фантазия, обожаю! Злыдень Лазарев», — написал музыкант в своем инстаграме.

Сообщалось, что скандал между артистами предположительно произошел после того, как исполнительница вернулась за кулисы с наградой за «лучшую певицу года».

«И вот сегодня мы держим эту тарелку. Третью тарелку! Огромное спасибо всем вам», — высказалась о своей победе поп-дива.

Лазарев, однако, якобы не только не поддержал певицу, но и обрушился на нее с претензиями. Утверждалось, что музыкант поинтересовался у Лободы, действительно ли она возомнила себя «самой крутой».

«Ты что, [обалдела]? Типа самая крутая?» — цитирует слова артиста издание Super.

Более того, издание отмечает, что исполнитель якобы подговорил других расположившихся в вип-зоне артистов покинуть вместе с ним зал в знак протеста. Через некоторое время после окончания мероприятия интернет-пользователи обратили внимание на то, что Лобода исчезла из списка подписчиков Лазарева, а также на то, что исполнитель не лайкнул ни один из постов артистки, связанных с премией.

В прессе предполагают, что причиной конфликта между звездами стала обыкновенная зависть. Лазарева якобы рассердил тот факт, что в финале церемонии Лобода выступила сразу с шестью композициями, тогда как он сам не представил и одной.

Напомним, что в мае этого года артист представлял Россию на конкурсе «Евровидение», который прошел в Израиле. Лазарев исполнил композицию «Scream» и стал третьим в музыкальном состязании, уступив представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу и итальянцу Махмуду.