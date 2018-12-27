Киркоров, Безруков, Донцова: россияне назвали самых популярных знаменитостей

Опрос показал, что самым популярным российским музыкантом за прошедший год стал Филипп Киркоров, актером — Сергей Безруков, а лучшим писателем по мнению россиян, стала Дарья Донцова.
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По результатам исследования ВЦИОМ, самыми популярными музыкантами названы Филипп Киркоров, Николай Басков и Денис Мацуев.

Самым популярным актером этого года стал Сергей Безруков, всего на пять процентов обошедший Константина Хабенского и Владимира Машкова. Стоит отметить, что Безруков уже несколько лет подряд удерживает позицию лидера в этом голосовании, оставаясь любимым актером российских зрителей.

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В сфере литературы лидерами опроса стали Дарья Донцова, Александр Пушкин и Захар Прилепин.

Ток-шоу "60 минут", телеканала "Россия 1" и детективные сериалы "Полицейский с Рублевки" и "Мажор" стали лидерами голосования в сфере ТВ.

Самыми любимыми фильмами были названы "Движение вверх", "Гоголь" и "Мстители: Война бесконечности".

Данные исследования были получены в результате опроса мнения 1600 совершеннолетних россиян.

Газета.ру
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