Киркоров, Безруков, Донцова: россияне назвали самых популярных знаменитостей

По результатам исследования ВЦИОМ, самыми популярными музыкантами названы Филипп Киркоров, Николай Басков и Денис Мацуев.

Самым популярным актером этого года стал Сергей Безруков, всего на пять процентов обошедший Константина Хабенского и Владимира Машкова. Стоит отметить, что Безруков уже несколько лет подряд удерживает позицию лидера в этом голосовании, оставаясь любимым актером российских зрителей.

В сфере литературы лидерами опроса стали Дарья Донцова, Александр Пушкин и Захар Прилепин.

Ток-шоу "60 минут", телеканала "Россия 1" и детективные сериалы "Полицейский с Рублевки" и "Мажор" стали лидерами голосования в сфере ТВ.

Самыми любимыми фильмами были названы "Движение вверх", "Гоголь" и "Мстители: Война бесконечности".

Данные исследования были получены в результате опроса мнения 1600 совершеннолетних россиян.