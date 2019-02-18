"Кино — это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому "кина не будет", электричество кончилось", — сказал Машков.
Артист не уточнил, на какой период собирается уйти из кинематографа, отметив, что не знает этого.
В апреле 2018 года Машков был назначен новым художественным руководителем Московского театра-студии после смерти ее основателя и руководителя Олега Табакова.
Владимир Машков снимался в таких фильмах, как "Движение вверх", "Русский бунт", "Давай сделаем это по-быстрому", "Олигарх", "Охота на пиранью".
"Кина не будет". Владимир Машков объявил об уходе с экранов
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