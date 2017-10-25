Ким Кэттрол обвинила продюсеров “Секса в большом городе” в том, что осталась бездетной

Ким Кэттролл, которую ее коллеги винят в срыве съемок, все еще пытается оправдаться перед разочарованными фанатами проекта, так ждавшими нового фильма. Ким заявила: она давно сообщила продюсерам, что не желает больше играть Саманту и объяснила им свои мотивы. “Меня обвинили, что я убила Саманту. Это не правда. Я ее освободила!” — заявила актриса. “Мне 61 год, и я перевернула эту страницу, потому, что для меня эта история закончена. Саманта не вернется больше никогда, я вам обещаю, и у меня нет на этот счет ни малейших сожалений!”.

Как утверждает актриса, она внесла свои предложения по поводу того, как можно обойтись без ее героини: “Из меня совершенно напрасно делают злодейку. Я предложила, вместо Саманты, ввести нового персонажа, что освежило бы сюжет. Или отдать мою роль другой актрисе — к примеру, афро-американке…”

Единственное, о чем жалеет актриса — из-за безумного съемочного графика сериала она осталась бездетной. “Мы работали по 19 часов в день. Часто съемки в пятницу заканчивались только к утру субботы. А в понедельник — в 4. 45 утра все начиналось снова…” Она начала сниматься в сериале, когда ей было уже 42 года, и время бежало все быстрее, и шанс Ким забеременеть все таял… В конечном счете, как утверждает Ким, она направила свой неудовлетворенный материнский инстинкт на то, чтобы опекать молодых актрис, и это ее отчасти утешило.

Что же касается отношений с актрисами, игравшими в сериале ее подруг, то здесь Кэттролл выразилась предельно ясно: “Мы никогда не были подругами, только коллегами. У нас вообще нет ничего общего. У них у всех есть дети, к тому же, я на 10 лет старше. Так что у нас совершенно разные жизни. А во время съемок прошлого проекта наши отношения начали становится просто откровенно недружелюбными. И мне себя тут винить не в чем…”

Между прочим, возможно, фанаты “Секса в большом городе” все же дождутся нового сиквела. Как уже сообщалось, в настоящее время решается вопрос о переработке сценария. Продюсеры подумывают о том, чтобы убить героиню Кэттролл.