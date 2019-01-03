38-летняя Ким Кардашьян и 41-летний Канье Уэст снова станут родителями, пишет Cosmopolitan. Четвертого ребенка супругам вынашивает суррогатная мать. Таблоидам удалось узнать, что у супругов родится мальчик и произойдет это событие уже в мае.
Kim Kardashian ir jos šeimos Kalėdos
© Instagram

Третий ребенок Ким и Канье, девочка по имени Чикаго, тоже появился от суррогатной матери. Это произошло 11 месяцев назад. По слухам, еще тогда супруги заморозили оплодотворенный эмбрион, и нового ребенка вынашивает та же суррогатная мать.

Первых двух детей, дочь Нот (которой сейчас пять лет) и сына Сейнта (которому три) звезда вынашивала сама. Две первых беременности теледивы протекали с осложнениями, и медики опасались за ее жизнь. После вторых родов врачи запретили ей рожать, потому что это может угрожать и её жизни, и жизни ребёнка.

Кардашьян и Уэст поженились в 2014 году, а начали встречаться за два года до свадьбы. Это третий брак Кардашьян.

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

ФОТО: Ким Кардашьян разделась до стрингов для рекламы

Американская телезвезда Ким Кардашьян снова...

Ким Кардашьян призналась в употреблении наркотиков

Телезвезда Ким Кардашьян снова шокировала...

Безработный упомянул имя Кардашьян в резюме и добился успеха (4)

Американец Крис Самлин написал в резюме, что звезда...

ФОТО: Глаз не оторвать! Сестрички Кардашьян оделись на Хэллоуин ангелами (4)

Главное оружие сестричек Кардашьян — их формы:...

"Вы дали мне плащ Супермена". Канье Уэст выступил с монологом перед Трампом в Овальном кабинет

Рэпер Канье Уэст 11 октября пришел в Белый дом, чтобы...

Знаменитости

Ким Кардашьян и Канье Уэст ждут четвёртого ребёнка

38-летняя Ким Кардашьян и 41-летний Канье Уэст снова...

ФОТО: Ничего себе! Ксения Алферова снялась полностью обнаженной в бане (6)

Новый год всех настраивает на лиричный лад. И через один...

В России умер певец Крис Кельми: ему было 64 года (5)

Певец Крис Кельми скончался на 64-м году жизни, передает...

Названа причина внезапного исчезновения Пугачевой (3)

Вопреки традициям, зрители не увидели нового номера от...

Российский актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет (3)

Актер Владимир Дыховичный скончался на 31 году жизни,...

TOP новостей

Цены на услуги бассейна возмутили жителей Литвы: в некоторых странах бассейны бесплатные (95)

Открытие бассейна в Фабийонишкес вызвало волну...

Все работающие жители младше 40 лет в Литве стали участниками частного пенсионного накопления (17)

С 1 января 2019 года у работающих жителей Литвы младше 40...

В президентской гонке вскоре возможны перемены (2)

В 2019 году политическая сцена в Литве может измениться,...

Сквернялис о президентских выборах: решение будет озвучено (10)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис не скрывает,...

В Литве - расследование о клевете на партизана: за репост в FB грозят неприятности (221)

Шяуляйская окружная прокуратура начала досудебное...