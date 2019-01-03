Третий ребенок Ким и Канье, девочка по имени Чикаго, тоже появился от суррогатной матери. Это произошло 11 месяцев назад. По слухам, еще тогда супруги заморозили оплодотворенный эмбрион, и нового ребенка вынашивает та же суррогатная мать.
Первых двух детей, дочь Нот (которой сейчас пять лет) и сына Сейнта (которому три) звезда вынашивала сама. Две первых беременности теледивы протекали с осложнениями, и медики опасались за ее жизнь. После вторых родов врачи запретили ей рожать, потому что это может угрожать и её жизни, и жизни ребёнка.
Кардашьян и Уэст поженились в 2014 году, а начали встречаться за два года до свадьбы. Это третий брак Кардашьян.
Ким Кардашьян и Канье Уэст ждут четвёртого ребёнка
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