Ким Кардашьян и Канье Уэст в третий раз стали родителями

"Канье и я рады сообщить о появлении на свет нашей здоровой, прекрасной дочки", — говорится в сообщении.
Она поблагодарила суррогатную мать, которая выносила ребенка. У звезд уже есть сын Сэинт и дочь Норт, которые, по словам Кардашьян, взволнованны перед встречей с сестрой.
В июне 2017 года стало известно, что чета Уэстов подписала с женщиной и представляющим ее агентством договор с суммой компенсации в 113,85 тысячи долларов. Уточнялось, что суррогатная мать получит 45 тысяч долларов, а компания — 68,85 тысячи.
Телезвезда решилась на найм суррогатной матери после того, как медики сообщили ей, что третья беременность будет представлять угрозу ее жизни и здоровью.
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