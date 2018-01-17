Ким Кардашьян и Канье Уэст в третий раз стали родителями

Американская телезвезда Ким Кардашьян и музыкант Канье Уэст стали родителями в третий раз. Об этом Кардашьян сообщила в своем блоге.
Kim Kardashia ir Kanye Westas
© DELFI montažas / Scanpix

"Канье и я рады сообщить о появлении на свет нашей здоровой, прекрасной дочки", — говорится в сообщении.

Она поблагодарила суррогатную мать, которая выносила ребенка. У звезд уже есть сын Сэинт и дочь Норт, которые, по словам Кардашьян, взволнованны перед встречей с сестрой.

В июне 2017 года стало известно, что чета Уэстов подписала с женщиной и представляющим ее агентством договор с суммой компенсации в 113,85 тысячи долларов. Уточнялось, что суррогатная мать получит 45 тысяч долларов, а компания — 68,85 тысячи.

Телезвезда решилась на найм суррогатной матери после того, как медики сообщили ей, что третья беременность будет представлять угрозу ее жизни и здоровью.

Lenta.ru
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