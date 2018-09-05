Киану Ривз случайно попал на обычную свадьбу. Молодожены тут же стали знамениты

Американка Лесли Уокер и ее супруг Джаррод Камара праздновали свадьбу в одном из отелей Калифорнии. Гости мероприятия заметили в баре отеля актера Киану Ривза.
К звезде подошли родственники жениха и рассказали, что тот его большой поклонник. В ответ Ривз подошел к новобрачным и поздравил пару с днем свадьбы, не отказав в совместном фото.
— Я не могла поверить, что это Киану Ривз. Мы заходили в ресторан, когда он пил кофе возле своего мотоцикла. Мы прервали его трапезу и пригласили в зал. Он согласился, -рассказала мама жениха.
Молодожены опубликовали снимок в соцсетях — его тут же подхватили журналисты с телевидения и других СМИ, фото стало вирусным. На снимке видно, что актер в довольно грубом наряде позирует перед камерой рядом со счастливой парой. Пара внезапной популярности не противится, а наоборот, публикует в Instagram скриншоты публикаций в СМИ о себе.
Несмотря на большую популярность, известно, что голливудский актер ведет довольно скромную жизнь и часто ездит в метро Нью-Йорка.
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