Кевина Спейси обвинили в расизме

Мужчина заявил, что во время работы на съемочной площадке Спейси отказывался здороваться с чернокожими охранниками. Также он сообщил, что когда охранники смотрели трейлер сериала, Спейси в грубой форме заявил своему менеджеру, что не желает, чтобы они просматривали ролик.
Когда глава службы охраны попытался пожаловаться на поведение актера сотрудникам на площадке, они заявили, что просто должны "делать его счастливым".
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