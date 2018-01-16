Кевина Спейси обвинили в расизме

Глава охранного предприятия, работавшего на съемной площадке сериала "Карточный домик" обвинил актера Кевина Спейси в расизме, сообщает Dаily Mail.
© Vida Press

Мужчина заявил, что во время работы на съемочной площадке Спейси отказывался здороваться с чернокожими охранниками. Также он сообщил, что когда охранники смотрели трейлер сериала, Спейси в грубой форме заявил своему менеджеру, что не желает, чтобы они просматривали ролик.

Когда глава службы охраны попытался пожаловаться на поведение актера сотрудникам на площадке, они заявили, что просто должны "делать его счастливым".

Lenta.ru
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