На съемках шоу по поиску талантов 19-летний Бенджамин Глэйз рассказал, что работает кассиром и любит свою работу, так как может общаться с девушками. На вопрос, целовался ли он когда-нибудь с девушками, участник шоу ответил, что нет. Кэти Пэрри тут же решила исправить ситуацию и подставила Бенджамину щеку для поцелуя - и неожиданно чмокнула его в губа. От неожиданности парень потерял равновесие и упал.