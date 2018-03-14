Американская поп-звезда Кэти Перри поцеловала музыканта на шоу American Idol, когда узнала, что он ни разу не целовался. От неожиданности молодой человек упал.

На съемках шоу по поиску талантов 19-летний Бенджамин Глэйз рассказал, что работает кассиром и любит свою работу, так как может общаться с девушками. На вопрос, целовался ли он когда-нибудь с девушками, участник шоу ответил, что нет. Кэти Пэрри тут же решила исправить ситуацию и подставила Бенджамину щеку для поцелуя - и неожиданно чмокнула его в губа. От неожиданности парень потерял равновесие и упал.

SHOWTIME!
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