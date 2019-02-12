Выпуск обуви под собственным брендом обернулся для певицы Кэти Перри серьезной головной болью.
© katyperrycollections.com

Артистку обвинили в расизме из-за оскорбительной расцветки босоножек и туфель.

Покупателям черные мюли в глазами и губами показались похожими на блэкфейс — карикатурное изображение темнокожих, которое раньше использовали в США. Сейчас такой рисунок считается символом расизма.

Как сообщает издание TMZ, из-за волны негодования в свой адрес Кэти Перри пришлось отозвать обувь из продажи.

MK.ru
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