"В то время, как женщины со всего мира и всех слоев общества вышли на [женский] марш в прошлые выходные, я поняла, что не могла бы сегодня выступить, оставив при себе глубокие сожаления о сотрудничестве с некоторыми индивидами, с которыми лучше бы я не работала", — призналась Уинслет.

С таким заявлением артистка выступила на фоне секс-скандалов, связанных с продюсером Харви Вайнштейном и режиссером Вуди Алленом. Голливудского дельца обвинили в многочисленных изнасилованиях и домогательствах артистки, а знаменитого кинематографиста — в совращении малолетней приемной дочери, актрисы Дилан Фэрроу. Уинслет ранее снималась в фильмах Вайнштейна и Аллена. Ранее она подверглась критике за то, что не стала обсуждать обвинения в адрес этих мужчин.

В октябре 2017-го несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди них Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне этого скандала в Голливуде массово заговорили о других подобных случаях.