Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в списке самых влиятельных людей

Рейтинг самых влиятельных людей года по версии журнала Tatler возглавили принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл не вошли в топ-10.
Kate Middleton
© Vida Press

При этом в первую десятку попала даже 7-летняя дочь Дэвида и Виктории Бекхэм Харпер.

Ранее Vogue признал супругу принца Гарри одной из самых влиятельных женщин Великобритании.

Ранее сообщалось о разладе между королевскими семьями, после того как фонд, который организовали Принц Уильям и Принц Гарри, сообщил о прекращении их совместной благотворительной деятельности.

Gazeta.ru
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