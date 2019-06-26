Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в списке самых влиятельных людей

При этом в первую десятку попала даже 7-летняя дочь Дэвида и Виктории Бекхэм Харпер.
Ранее Vogue признал супругу принца Гарри одной из самых влиятельных женщин Великобритании.
Ранее сообщалось о разладе между королевскими семьями, после того как фонд, который организовали Принц Уильям и Принц Гарри, сообщил о прекращении их совместной благотворительной деятельности.
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