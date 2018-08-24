“Кажется, она беременна!”: видео молодой помощницы Петросяна

По словам ведущего “Пусть говорят” Дмитрия Борисова, в редакцию Первого канала папарацци принесли занятное видео. На кадрах, сделанных якобы два месяца назад, Евгений Петросян шагает по городу со своей 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой, которую СМИ и коллеги артиста называют соперницей Елены Степаненко, пишет “Комсомольская правда”.
Евгений Петросян с помощницей
© Stop kadras

"Когда нам принесли это видео, попросили обратить внимание на то, что якобы на момент съемки Татьяна Брухунова находилась в интересном положении", — рассказал зрителям “Пусть говорят” телеведущий Дмитрий Борисов.

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Слова ведущего подкрепляет и видео Первого канала, где видно, что у 29-летней помощницы Петросяна появился внушительный живот.

"Я видел это видео. Этому видео два года. Видео, судя по всему, снято давно, потому что Евгений Ваганович не надел бы в 30-градусную жару пальто, — сказал юрист Петросяна Сергей Жорин. — Я подозреваю, что Елену Степаненко кто-то накрутил".

"А может, Брухунова уже давно родила?" — предположила телеведущая Ангелина Вовк.

"Если бы она родила, тогда бы уже делить было нечего", — отрезал Сергей Жорин.

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