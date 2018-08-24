"Когда нам принесли это видео, попросили обратить внимание на то, что якобы на момент съемки Татьяна Брухунова находилась в интересном положении", — рассказал зрителям “Пусть говорят” телеведущий Дмитрий Борисов.
Слова ведущего подкрепляет и видео Первого канала, где видно, что у 29-летней помощницы Петросяна появился внушительный живот.
"Я видел это видео. Этому видео два года. Видео, судя по всему, снято давно, потому что Евгений Ваганович не надел бы в 30-градусную жару пальто, — сказал юрист Петросяна Сергей Жорин. — Я подозреваю, что Елену Степаненко кто-то накрутил".
"А может, Брухунова уже давно родила?" — предположила телеведущая Ангелина Вовк.
"Если бы она родила, тогда бы уже делить было нечего", — отрезал Сергей Жорин.
“Кажется, она беременна!”: видео молодой помощницы Петросяна
По словам ведущего “Пусть говорят” Дмитрия Борисова, в...
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