“Кажется, она беременна!”: видео молодой помощницы Петросяна

"Когда нам принесли это видео, попросили обратить внимание на то, что якобы на момент съемки Татьяна Брухунова находилась в интересном положении", — рассказал зрителям “Пусть говорят” телеведущий Дмитрий Борисов.

Слова ведущего подкрепляет и видео Первого канала, где видно, что у 29-летней помощницы Петросяна появился внушительный живот.

"Я видел это видео. Этому видео два года. Видео, судя по всему, снято давно, потому что Евгений Ваганович не надел бы в 30-градусную жару пальто, — сказал юрист Петросяна Сергей Жорин. — Я подозреваю, что Елену Степаненко кто-то накрутил".

"А может, Брухунова уже давно родила?" — предположила телеведущая Ангелина Вовк.

"Если бы она родила, тогда бы уже делить было нечего", — отрезал Сергей Жорин.