Эти фото и видео тут же разлетелись в Сети и вызвали бурное обсуждение. При этом пользовательская аудитория разделилась на два лагеря. Одни не увидели в смелых снимках Ширин ничего постыдного, а даже, наоборот, отметили их оригинальность и красоту. Другие же принялись стыдить инстадевушку за "позор" и "бесстыдство".

Казахская блогерша Ширин Нарчаева © Stop kadras

Как сообщает портал 365info.kz, жители поселка Сарбастау Райымбекского района Алматинской области Казахстана устроили митинг против 18-летней модели.

Мужчины собрались на улице и записали видеообращение, где высказали свою отрицательную позицию в адрес Ширин Нарчаевой. Они упрекнули девушку в бесстыдстве и попросили встать на путь истинный, пока не поздно.

"Мы, жители поселка Сарбастау, сегодня все как один вышли на улицу, чтобы высказать свое недовольство девушке в национальной одежде. Своим раздеванием она оскорбила не только казахский наряд, но и весь женский род. Мы просим ее прекратить эти действия и встать на правильную дорогу, ведь многие девушки начнут за ней повторять. Раньше наши женщины были настоящими хранительницами очага и не показывали даже кончиков своих волос, не то что сейчас! Мы против такого!" — прокомментировали мужчины.

Ширин Нарчаева пару раз даже отвечала "уятменам" в своих постах, заметив, что "пока есть потребитель и зритель, такой контент будет", и для того, чтобы эту тему искоренить, нужно просто "потерять к ней интерес".

В течение месяца девушка заполняла свою ленту все новыми провокационными снимками, одновременно отбиваясь в комментариях от недоброжелателей.

Но вечером 25 декабря на ее странице появился очередной пост, и он явно отличался по настрою от предыдущих. Ширин сквозь слезы сообщила, что ей очень страшно, так как масштаб угроз в ее адрес "перешел за грань".

"Начали угрожать мне и моим близким. Рассылать личную информацию, где я живу. На данный момент мне очень страшно, я игнорировала это, как могла. А сегодня за мной следили и сфотографировали со стороны. И за что я должна извиняться", – говорит Ширин.

Между тем, в комментарии к своему видео, девушка написала: "Будет вам извинение".

Это не первый случай, когда смелые эксперименты казахстанских девушек оборачиваются для них неприятностями.

Недавно казахстанская модель Ширин Нарчаева была избита в туалете. Видео распространяется в социальных сетях. Об этом сообщает ИА NewTimes.kz.

На кадрах видео к модели подошли две неизвестные девушки. По всей видимости, они хотели наказать молодую блогершу за последние публикации. Судя по кадрам и крикам, Ширин нанесли несколько ударов. В какой-то момент за нее заступился мужчина и пригрозил обидчикам полицией.

Вскоре 18-летняя блогерша опровергла слухи, что ей сломали нос, сообщает 365info.kz.

Ширин успокоила своих подписчиков, сообщив, что с ней все в порядке. Она подтвердила, что никто ей не причинял вреда, и уверила, что если бы дело вдруг дошло до драки, то она не из робкого десятка и вполне может за себя постоять.

"Как видите, мой нос в целости и сохранности. Если я попаду в драку, стоять и пугаться точно не буду. Несколько лет в тхэквондо (ИТФ) не дадут стоять и терпеть. Есть тут боевые девочки? Моя учительница в начальной школе называла меня бандиткой. Я никогда не была спокойным ребенком: стрельба, боевые искусства плюс художественная школа", — рассказала Ширин.

Также девушка опубликовала несколько свежих фотографий, на которых вновь предстала практически без одежды — Нарчаева позирует фотографу топлес.

За несколько дней снимки Ширин разлетелись по просторам Казнета со скоростью света, а большинство подписчиков тут же принялись упрекать ее в бесстыдстве.

"Меня оберегает Шайтан. P.S. Не мои слова. Лично для меня тело всего лишь оболочка. Чего стесняться — грудь есть у каждой девушки, все мы по оболочке одинаковы", — прокомментировала она свои снимки.