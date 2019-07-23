Катя Лель раскрыла секрет своей стройности

Певица Катя Лель рассказала, как ей удается находиться в такой прекрасной форме. На странице в Instagram артистка опубликовала видео с подробным описанием своего традиционного распорядка в спортклубе.
Он включает кардионагрузку на эллипсе, далее — плавание в освежающем бассейне и хамам. Банные процедуры певица любит совмещать с посещением соляной пещеры. А эллипс 44-летняя певица предпочитает потому, что он деликатно воздействует на суставы и не травмирует позвоночник, в отличие от беговой дорожки.
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