Как пишет StarHit, слова артистки подтверждают сестра и мама 44-летней певицы. По признанию Лель, первая встреча произошла 28 лет назад и с тех пор она живет в страхе - пришельцы пообещали за ней вернуться и забрать на свою планету.
Однажды артистка побывала на инопланетном корабле. Она стояла на мигающем огнями полу и не могла пошевелиться, а затем она увидела инопланетянина в образе человека очень приятной внешности, предложивший ей улететь с ним, приводит издание слова Кати Лель. Она отказалась от приглашения.
По рассказам сестры, после встречи с инопланетянами с Катей стали происходить странные вещи - у нее самопроизвольно поднимались руки или открывался рот. В таком положении она могла находиться часами и не могла контролировать свои действия. "Они воздействовали на рецепторы и как будто ставили створки. Я не могла закрыть рот. Не могла этого сделать. Я брала зеркало и смотрела, что происходило во рту. Как будто бы десна вырезалась и меняла свой цвет. Они вливали в меня лекарство", — уверяет певица.
Она утверждает, что после контакта у нее исчезали зубы и перегородка носа. При этом она обрела способность слышать чужие мысли и предсказывать будущее, но этот дар, признается Лель, нестабилен.
Сестра и мама Кати также встречались с неопознанными объектами - преследующими их шарами, странным свечением и фигурами в скафандрах.
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