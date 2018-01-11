"Изнасилование - это преступление, - говорится в статье. - Но настойчивые и бестактные приставания не являются правонарушением, а ухаживания - мачистской агрессией". В письме отмечается, что огласка скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштейном позволила обратить внимание на проблему сексуального насилия над женщинами, особенно в профессиональной среде, где многие мужчины злоупотребляют своей властью. Однако сегодня свобода слова принимает противоположную форму, считают авторы письма.

"Фактически #metoo (под таким хэштегом миллионы людей открыто рассказали в интернете свои истории о сексуальных домогательствах, приставаниях и изнасилованиях. - NEWSru.com) привело в прессе и социальных сетях к кампании доносов и публичных обвинений лиц, которые, не получив возможности ни ответить, ни защититься, были поставлены в один ряд с сексуальными насильниками", - говорится в публикации.

Такое скоропалительное правосудие уже привело к жертвам: некоторым мужчинам пришлось столкнуться с ограничениями на работе или уволиться из-за прикосновения к чьей-то коленке, попытки "урвать поцелуй, поговорить на интимные темы во время обеда или отправить сообщение сексуального характера женщине, чувства которой не были взаимны", отметили авторы письма.

По мнению именитых француженок, в действительности такое отношение "отвечает интересам врагов сексуальной свободы, религиозных экстремистов и худших реакционеров" и угрожает сексуальной свободе в мире. "Как женщины мы не разделяем такой феминизм, который, помимо изобличения злоупотреблений властью, выглядит как ненависть к мужчинам и сексуальности", - сообщается в колонке.

Подписавшиеся под письмом женщины также отметили, что "достаточно проницательны, чтобы не путать неловкие ухаживания с сексуальным насилием". Помимо Катрин Денев обращение подписали писательница Катрин Милле, радиоведущая Брижит Лаэ, журналистка Элизабет Леви, актриса Катрин Роб-Грийе, психоаналитик Сара Шиш, немецкая певица и актриса Ингрид Кавен.

Письмо вызвало споры во Франции. В среду группа из 30 феминисток выступила с заявлением, в котором обвинила Денев и ее сторонниц в попытке положить конец скандалам вокруг дела Вайнштейна и "облить презрением" жертв сексуального насилия, передает ВВС. Пользователи социальных сетей выражали гнев или печаль по поводу письма. Однако отрицательная реакция на него не стала первостепенной новостью и трендом во французском сегменте Twitter, отмечает британская телекорпорация.

Серия скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах, началась после того, как в октябре 2017 года газета The New York Times опубликовала статью о том, что продюсер Харви Вайнштайн в течение примерно 30 лет подвергал сексуальным домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. Среди обвинительниц влиятельного голливудского босса оказались такие звезды, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, Сальма Хайек, Эшли Джадд.

Вслед за Вайнштейном обвинения в домогательствах выдвигались против актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, экс-президента США Джорджа Буша-старшего и других мужчин. По итогам 2017 года журнал Time признал "людьми года" участников движения против сексуального насилия "Нарушители молчания".

В первый день 2018 года представительницы американской киноиндустрии, телевидения и театра заявили о создании общественного движения под названием Time's Up, целью которого будет защита женщин по всей территории США от сексуальных домогательств и гендерной дискриминации. Инициативу поддержали не менее 300 женщин, работающих в сфере шоу-бизнеса.