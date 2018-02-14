Поводом для иска стала фотография Кашпировского, обработанная графическим редактором. В программе, вышедшей в эфир 31 января прошлого года, Иван Ургант прочел в газете новость о том, что в Благовещенске продается кот-экстрасенс и проиллюстрировал заметку снимком кота с головой Кашпировского.

По мнению Кашпировского, это нанесло ущерб его репутации, который он оценил в полмиллиона рублей (чуть больше 7 тысяч евро). Помимо этого он ждет публичных извинений от телеканала.

По данным "Дни.ру", Первый канал поданный иск всерьез не воспринимает, так как подобные жалобы со стороны Кашпировского в суды попадают не впервые. А Иван Ургант пообещал дать ему ответ уже в ближайших программах.