Гендиректор Авторадио Юрий Костин рассказал, что в категории "прихоти и капризы" долгое время лидировал Филипп Киркоров. Но его наконец победил Стас Михайлов.

В райдер певца на одном из последних концертов вошли: отдельный вагон, только машины VIP-класса Mercedes или Lexus. В гримерку артист потребовал доставить красную икру, родниковую воду и мед. Жить Михайлов согласился только в номере люкс с бильярдом. Также любимец миллионов россиянок заявил, что на все время гастролей ему нужен личный SPA-салон.

Однако не все артисты так капризны. К примеру Лолита Милявская готова ездить на обычной Оке, именно такой автомобиль встречал ее в Йошкар-Оле, передает Eg.Ru.

"Я вполне адекватно оцениваю все, что происходит вокруг. Иногда даже приходится ругаться с организаторами концертов. Я прекрасно понимаю, что, например, в Екатеринбурге или Питере можно устанавливать нормальные цены, а в каком-то городишке и 1000 рублей – это очень много", – отметила певица.

При этом самым скромным оказался Тото Кутуньо. Артист попросил у организаторов гастролей воду, хороший номер и больше ничего.