Отмечается, что в отличие от многих других штатов в Луизиане для внесения своего имени в бюллетень от независимых кандидатов не требуется сбора тысячей подписей. Вместо этого кандидату достаточно заплатить регистрационный сбор в размере $500
Как стало известно, помимо хип-хоп-исполнителя заявку на участие в выборах президента США в Луизиане также подали десять независимых кандидатов.
Ранее Канье Уэст объявил, что будет баллотироваться в президенты США. При этом эксперты считают, что тот слишком поздно вступил в президентскую гонку, так как в ряде штатов истек крайний срок сбора подписей избирателей.
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.
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