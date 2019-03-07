Каким будет "Брат-3": убийство Пугачевой, Руки-Базуки, киллер-Джигурда и песни Бузовой

По словам музыканта, в киноленте появятся такие артисты, как Никита Джигурда, Сергей Шнуров и Ольга Бузова, которая не только исполнит одну из ролей, но и запишет саундтрек к фильму. Кроме того, ведутся переговоры об участии в картине с Виктором Сухоруковым.
Как передает НСН, главную роль может сыграть интернет-звезда Кирилл Терешин, известный как "руки-базуки". Житель Пятигорска прославился в сети из-за своих объемных бицепсов. Чтобы создать такой эффект, молодой человек закачал в мышцы синтол, а позднее заменил его на импланты.
В интервью Барецкий отметил, что в его новой работе "будет очень закрученный сюжет". "По поводу локации — там будет сидеть киллер, Джигурда, и отстреливать известных персонажей ключевых, Пугачеву с Галкиным. Понимаете, заказ поступил, и вот он будет их отстреливать. Брат ему будет препятствовать, а Дацик будет играть монаха-проповедника. Вот такая интрига, можно сказать", — рассказал шоумен.
26 февраля Стас Барецкий сообщил, что к 2020 году планирует выпустить фильм "Брат-3". Он рассказал, что хочет задействовать в съемках не только актеров, но и бывших заключенных, и заявил, что основанная на реальных событиях картина получится скандальной.
Продюсер "Брата" и "Брата-2" Сергей Сельянов назвал это глупостью и хамством, а также обвинил шоумена в неуважении к создателям оригинальной киноленты.
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