В композиции тяжеловесы отечественной эстрады вспоминают своё прошлое, что "были такими, как надо", "не терпели фальши" и "были чисто либеральных взглядов". Исполнители также сожалеют о том, что жизнь их сильно изменила. В припеве они признаются: "Я стараюсь, обещаю, но... постоянно получается какая-то фигня".
Ранее Сергей Шнуров выпустил новый клип на песню "Цой", которая отличается от других его творений отсутствием мата. Его поклонники были в негодовании, на что певец дал ответ своим фанатам.
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