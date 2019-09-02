Как выглядели российские звезды в школьные годы

На нашем главном фото - примерный ученик Филипп Киркоров. А дальше - предлагаем вам сначала посмотреть на фото, а потом попробовать угадать. Подпись будет под самой фотографией.

© Личный архив Григория Лепса

Григорий Лепс

Сергей Шнуров © Личный архив Сергея Шнурова

Сергей Шнуров (правда, кажется, в еще дошкольном возрасте)

Леонид Агутин © Личный архив Леонида Агутина

Леонид Агутин

Валерия © Личный архив Валерии

Валерия. Точнее в ту пору еще Алла Перфилова.

Ольга Бузова © Личный архив Ольги Бузовой

Ольга Бузова

Кристина Орбакайте © Кадр из фильма "Чучело"

Кристина Орбакайте (кадр из фильма "Чучело")

Сергей Лазарев и Влад Топалов в детстве © Личный архив

А это Сергей Лазарев и Влад Топалов. Угадаете, кто из них справа, а кто слева?

Елизавета Боярская © Личный архив Елизаветы Боярской

Елизавета Михайловна Боярская.

Тина Канделаки © Личный архив Тины Канделаки

Тина Канделаки.