"Бублик" собрал для вас галерею российских звезд в их школьные годы.
Филипп Киркоров
© Личный архив Филиппа Киркорова

На нашем главном фото - примерный ученик Филипп Киркоров. А дальше - предлагаем вам сначала посмотреть на фото, а потом попробовать угадать. Подпись будет под самой фотографией.

Как выглядели российские звезды в школьные годы
© Личный архив Григория Лепса
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Григорий Лепс

Как выглядели российские звезды в школьные годы
Сергей Шнуров
© Личный архив Сергея Шнурова

Сергей Шнуров (правда, кажется, в еще дошкольном возрасте)

Как выглядели российские звезды в школьные годы
Леонид Агутин
© Личный архив Леонида Агутина

Леонид Агутин

Как выглядели российские звезды в школьные годы
Валерия
© Личный архив Валерии

Валерия. Точнее в ту пору еще Алла Перфилова.

Как выглядели российские звезды в школьные годы
Ольга Бузова
© Личный архив Ольги Бузовой

Ольга Бузова

Как выглядели российские звезды в школьные годы
Кристина Орбакайте
© Кадр из фильма "Чучело"

Кристина Орбакайте (кадр из фильма "Чучело")

Как выглядели российские звезды в школьные годы
Сергей Лазарев и Влад Топалов в детстве
© Личный архив

А это Сергей Лазарев и Влад Топалов. Угадаете, кто из них справа, а кто слева?

Как выглядели российские звезды в школьные годы
Елизавета Боярская
© Личный архив Елизаветы Боярской

Елизавета Михайловна Боярская.

Как выглядели российские звезды в школьные годы
Тина Канделаки
© Личный архив Тины Канделаки

Тина Канделаки.

Бублик
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