Как выглядели российские звезды в школьные годы

На нашем главном фото - примерный ученик Филипп Киркоров. А дальше - предлагаем вам сначала посмотреть на фото, а потом попробовать угадать. Подпись будет под самой фотографией.
Григорий Лепс
Сергей Шнуров (правда, кажется, в еще дошкольном возрасте)
Леонид Агутин
Валерия. Точнее в ту пору еще Алла Перфилова.
Ольга Бузова
Кристина Орбакайте (кадр из фильма "Чучело")
А это Сергей Лазарев и Влад Топалов. Угадаете, кто из них справа, а кто слева?
Елизавета Михайловна Боярская.
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