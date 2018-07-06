В годы оные об это время Пугачева пребывала на частной вилле в Юрмале. Лайма Вайкуле очень надеялась, что увидит подругу на Рижском взморье и в этот раз. Тем более, с 19 по 22 тут стартует традиционный музыкальный фестиваль "Рандеву", который в прошлом году посещала Примадонна с мужем.
"Я спросила, когда она собирается быть в этом году в Юрмале, – рассказала Вайкуле. – Она сказала, что думает приехать лишь в августе. Просто они хотят для детей теплую воду, а в августе в Юрмале море особенно хорошо. У Аллы появилась альтернатива Юрмале. Хотя зря они хотят туда мотаться: там бывают холодные ветра, которые отравляют все на свете. Из-за них, может, быстрее доберутся до Рижского взморья. Я буду их ждать!"
Из-за отъезда в отпуск Пугачева ответила отказом многим коллегам. Например, Александр Домогаров позвал певицу на свой юбилейный творческий вечер. "Я получил очень милое послание от Аллы Борисовны Пугачевой, правда, ее не будет, она с детьми уехала в отпуск", – пояснил актер театра "Ленком".
Не будет артистки и на концерте-трибьюте Григория Лепса в "Олимпийском" 16 июля, хотя ее, как говорят, приглашали в любом качестве зрителя ли, участника ли. Друзья в ужасе того, как надолго Пугачева покинула Москву. "Как ты могла, Алла?", – с юмором говорят о выходке звезде коллеги.
Ближайшее публичное появление артистки запланировано только на 10 ноября, когда Пугачева будет петь в столичном СК "Олимпийский" на 50-летии Леонида Агутина. "Я решил собрать на сцене три десятка очень знаменитых, серьезных, мощных артистов – своих друзей,– рассказал он. – Среди них – Шнуров, Баста, Маршал, Пресняков и, конечно, Алла Борисовна". Агутин пояснил, что Пугачева представляла его на своих "Рождественских встречах". А в 2014-м на "Новой волне" в Юрмале Леонид исполнил песню "Три желания" во время творческого вечера Примадонны уже на правах мэтра.
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