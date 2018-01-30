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20 января отпраздновал свое 60-летие звезда телевизионных экранов эпохи 90-х Лоренцо Ламас. Чествуя юбиляра, Delfi Izklaide предлагает узнать, как обстоят дела у него и у других героев сериалов, которые были популярны на излете прошлого века.
- 1. Как стареют красавцы и кумиры из культовых сериалов 90-х
- 2. Пять жен ренегата
- 3. От сердцееда до эксперта по автомобилям
- 4. Куда исчез притворщик
- 5. Ридж Форрестер вернулся к гитаре
- 6. Любитель скорости из Беверли-Хиллз
- 7. Красавчик даже в мультиках
- 8. Парень, женившийся на секс-символе
- 9. Превратил жизнь в телешоу
- 10. Долгая подготовка к отцовству
- 11. Кумир подростков в сериале про вампиров
- 12. Закоренелый холостяк нянчит двойняшек
- 13. Старый Макгайвер злится на нового
- 14. Техасский рейнджер стал дедом 13 внуков
- 15. Из ситкома - на голливудский Олимп
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