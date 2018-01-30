Как стареют красавцы и кумиры из культовых сериалов 90-х

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20 января отпраздновал свое 60-летие звезда телевизионных экранов эпохи 90-х Лоренцо Ламас. Чествуя юбиляра, Delfi Izklaide предлагает узнать, как обстоят дела у него и у других героев сериалов, которые были популярны на излете прошлого века.