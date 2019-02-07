“Как Софи Марсо”: Матильда Шнурова смирилась с разводом и полностью поменяла имидж

Однако, ближе к Новому году в сторис владелицы балетной студии и ресторана появились видео, где она катается на катке, а после и ужинает в большой компании друзей. Потом Матильда вернулась к активным занятиям спортом, а сегодня, 5 февраля поделилась с подписчиками и новым имиджем. Надо отметить, что стилисты серьезно поработали над внешним видом Матильды.

Красавице полностью изменили цвет волос, “уведя” его в теплые, матовые тона, плюс, сделали оформили челку и каре. Получилась, вылитая Софи Марсо. Именно с этой элегантной французской актрисой сравнили владелицу “Кококо” и подсчисчики ее инстаграма. Чуть изменилась и форма губ экс-супруги музыканта, они стали более пухлыми и очерченными.

View this post on Instagram A post shared by Matilda Shnurova (@matilda.shnurova) on Feb 5, 2019 at 7:39am PST

“Перемены приходят не сразу, но нужно с чего-то начинать”, — подписала снимок, где предстала с обновленным имиджем сама Матильда. Судя по этому высказыванию, бывшая супруга Шнурова полностью смирилась с разводом и готова двигаться дальше, в новую жизнь.

Напомним, в конце мая прошлого года Сергей Шнуров в своем инстаграме заявил, что разводится с супругой Матильдой, с которой прожил в браке больше десяти лет.

А уже в конце лета тайно женился на светской львице и поэтессе Ольге Абрамовой. По слухам, с горячей блондинкой лидер группы “Ленинград” начал встречаться еще будучи в браке с Матильдой и, собственно, именно Абрамова стала одной из причин развода.