Как нестандартные модели завоевывают мир моды

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Возможно, самая некрасивая модель
В последнее время в мире моды все чаще добиваются признания и успеха люди, не соответствующие принятым в свое время и укрепившимся в сознании общества представлениям о том, как должны выглядеть модели. Delfi Izklaide предлагает познакомиться с некоторыми из них чуть ближе.
Tess Holliday
© Instagram

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Возможно, самая некрасивая модель
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