Как нестандартные модели завоевывают мир моды

1 13 Возможно, самая некрасивая модель

В последнее время в мире моды все чаще добиваются признания и успеха люди, не соответствующие принятым в свое время и укрепившимся в сознании общества представлениям о том, как должны выглядеть модели. Delfi Izklaide предлагает познакомиться с некоторыми из них чуть ближе.