В последнее время в мире моды все чаще добиваются признания и успеха люди, не соответствующие принятым в свое время и укрепившимся в сознании общества представлениям о том, как должны выглядеть модели. Delfi Izklaide предлагает познакомиться с некоторыми из них чуть ближе.
- 1. Как нестандартные модели завоевывают мир моды
- 2. Возможно, самая некрасивая модель
- 3. Первый из альбиносов
- 4. Лишний вес красив и полезен?
- 5. Сломавшая стереотипы
- 6. Супермодель-пенсионерка
- 7. Сербский милашка Андрей
- 8. Красивейший зомби на свете
- 9. Первая на красной дорожке
- 10. Отважный подросток
- 11. Пятнистая красотка
- 12. Самая высокая модель
- 13. Гоблин на подиуме
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