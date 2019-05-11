Обе женщины присутствовали на вынесении приговора, которое состоялось в Пресненском суде Москвы. 28-летняя жена форварда “Зенита” Александра Кокорина, услышав, что он был приговорен к 1,5 года колонии общего режима, сразу же разрыдалась. Затем она в коридоре кричала о несправедливом решении и о своей любви к мужу.

Немного успокоившись, супруга футболиста прокомментировала решение суда, по которому ее муж будет находиться за решеткой еще 7,5 месяцев. “Я не знаю, кому это надо? Семь месяцев здесь! Что за ад-то такой? У него карьера закончена. Детей как он увидит? Сейчас еще шоу на две недели. Сериал продолжается! Как можно таких талантливых людей губить?” — сказала Дарья Валитова. Ранее она призналась, что Кокорин ее обижал.

31-летняя супруга полузащитника “Краснодара” Павла Мамаев после вынесения приговора вела себя более сдержанно. Как и Дарью, ее из здания суда под руки вывели подруги. Мамаев должен пробыть в колонии общего режима 6,5 месяцев.

“Это был один из самых сложных дней”, — написала после объявления вердикта на своей странице в Instagram Алана Мамаева. Она поделилась со своими подписчиками сделанным в зале суда снимком. На нем печальная брюнетка похожа на американскую актрису Анджелину Джоли. Жена футболиста также опубликовала ролик, в который вошли семейные снимки.

Друзья Аланы поддержали ее в комментариях. “7 месяцев пролетят скоро, и вы снова будете все вместе”, “Сейчас затянуть с апелляцией, и получится еще сократить немного за счет пребывания в СИЗО”, “Большая часть ожидания прошла, осталось чуть. Держитесь. Всё будет хорошо”, — написали фолловеры.

Суд приговорил нападающего “Зенита” Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника “Краснодара” Павла Мамаева и детского футбольного тренера Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года. В этих инцидентах пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП “НАМИ” Сергей Гайсин.