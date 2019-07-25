Как изменились исполнители главных ролей сериала "Интерны"

За это время полюбившиеся публике актеры изменились не очень сильно. Все, за исключением, Александра Ильина, сыгравшего Семена Лобанова.
На фото с празднования 53-летия Охлобыстина его младший коллега выглядит практически неузнаваемым. Александр отпустил бороду и ушел в музыку. Сейчас он является солистом группы "План Ломоносова" и это оправдывает его панковский образ. Тем не менее, неопрятный вид актера неприятно удивил публику. Многие высмеяли Ильина за его имидж, сравнив со "старым дедом" и "бездомным".
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