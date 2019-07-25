Звезды популярного сериала "Интерны", закрытого в 2016 году, собрались вместе на дне рождения Ивана Охлобыстина. Исполнители главных ролей продолжают дружить и после выхода в эфир последнего сезона ситкома, пишет портал "7 дней".
© RIA/Scanpix

За это время полюбившиеся публике актеры изменились не очень сильно. Все, за исключением, Александра Ильина, сыгравшего Семена Лобанова.

На фото с празднования 53-летия Охлобыстина его младший коллега выглядит практически неузнаваемым. Александр отпустил бороду и ушел в музыку. Сейчас он является солистом группы "План Ломоносова" и это оправдывает его панковский образ. Тем не менее, неопрятный вид актера неприятно удивил публику. Многие высмеяли Ильина за его имидж, сравнив со "старым дедом" и "бездомным".

SHOWTIME!
Статьи по теме:

"Союзмультфильм" выпустит продолжение "Простоквашино": Печкина озвучил Охлобыстин (2)

Российская киностудия "Союзмультфильм" объявила о том,...

СБУ завела дело на российского актера Ивана Охлобыстина (157)

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело...

Иван Охлобыстин просит предоставить ему гражданство ДНР (5)

Актер и режиссер Иван Охлобыстин обратился к главе...

Иван Охлобыстин вернется к церковной службе (6)

Актер и режиссер Иван Охлобыстин , известный по сериалу...

Охлобыстин снова готовится стать отцом (3)

Известный актер, который уже воспитывает шестерых...

Охлобыстин пожаловался на жену (2)

Иван Охлобыстин дал откровенное интервью о семейных...

Звезда "Интернов" признался, что он гей (5)

Американский актер Один Байрон, исполняющий одну из...

Знаменитости

Как изменились исполнители главных ролей сериала "Интерны"

Звезды популярного сериала "Интерны", закрытого в 2016...

Умер Рутгер Хауэр. В Нидерландах он признан лучшим актером столетия (4)

Голландский и голливудский киноактер Рутгер Хауэр...

Сериалы про ментов? Что любит смотреть королева

Королева Великобритании обожает детективные сериалы и...

Потеряли стыд? Пьяные Пугачева и Вайкуле высмеяли Галкина (4)

Шоумен Максим Галкин выложил в своем инстаграме ролик...

ФОТО: Обнаженная Надежда Бабкина в ванне "взорвала" сеть (3)

Надежда Бабкина приехала на Алтай для участия в...

TOP новостей

Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis

Гостиница в Калининграде: невиданная роскошь за мизерную плату (142)

Доводилось ли вам спать на кровати в форме ракушки? Или...

В Правенишкской колонии продолжается бунт, есть пострадавшие (5)

В Правенишкской колонии – снова беспорядки: в среду...

Президент Литвы вернул Сейму на дорассмотрение поправку к закону о лесах (1)

Президент Литвы Гитанас Науседа вернул Сейму на...

Воздух прогреется до 28 градусов, прогнозируют грозу

В ночь на четверг небо станет ясным, ожидается...

В Литве меняется маркировка куриных яиц (6)

Крупнейший поставщик яиц в Литве компания Groward Group...