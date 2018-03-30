Вместе с жителями Кемерово скорбит вся страна. Многие знаменитости отменили концерты и выступления, перестали публиковать посты в соцсетях. Тем временем Виктория Боня опубликовала фотографию с роскошным букетом роз и снимок улочки Парижа. Многие подписчики раскритиковали звезду. “Вся страна скорбит, а Боня селфи с розами снимает, как первобытная. Интересно, то же самое она делала бы, если бы в этом кинотеатре ее дочь окажись?” — написала одна из подписчиц Бони (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.).
Виктория ответила на обвинения. “Вот так у нас „скорбят“ люди, упрекая тебя, что твоя дочь не сгорела в пожаре. Вот так у нас страна „поддерживает“ людей в несчастье. Поймите, те, кто пишут эти ядовитые комментарии, ВЫ И ЕСТЬ ЛИЦО НАШЕЙ СТРАНЫ! Стыдобища и позор вашим матерям и отцам, которые воспитали такую прожилку нации! Конечно, много поддержки со стороны адекватных и воспитанных людей… Это не касается всех… Но я могу сказать наверняка, я безумно рада, что моя дочь не будет расти в вашем обществе, где ненависть берет верх даже в такой ситуации, когда бы нужно направить свои силы и сделать что-то полезное… жалко видеть, когда ваша ущербность и адская злость превосходит самых страшных людей нашего времени! Бойтесь сами себя, ибо страшнее в вашей жизни уже ничего и быть не может, АД внутри вас! И да, извините, что моя дочь сейчас спит в кроватке и не горит заживо огнём. Черти!” — высказалась телеведущая.
Позже Виктория последовала примеру многих знаменитостей — сделала посты о трагедии в Кемерово. “Мы стали чужими друг другу, каждый сам за себя… нет единства и это нас убивает и будет дальше убивать. А страдают от нашего безразличия наши дети! Сохрани, Господи, их души”, — написала Боня.
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