Известный американский актер подхватил смертельную инфекцию на съемках

Известный американский актер Зак Эфрон заразился смертельной болезнью во время съемок нового шоу в Папуа-Новой Гвинее. По предварительной информации, Эфрону пришлось срочно обращаться за медицинской помощью из-за брюшного тифа.
© Vida Press

Как сообщает Sunday Telegraph, в начале декабря 32-летнего актера на самолете вывезли из джунглей в больницу в Брисбене (Австралия). Судя по всему, Эфрон заразился одной из форм брюшного тифа, которая при отсутствии должного ухода могла привести к летальному исходу.

После прохождения курса лечения Зак вылетел домой в США, где встретил Рождество в кругу семьи и друзей. В выходные актер опубликовал пост в Instagram, в котором поблагодарил поклонников за любовь и заботу, а также заверил, что уже пришел в норму.

Актер Зак Эфрон известен широкой публике по фильмам «Классный мюзикл», «Папе снова 17», «Счастливчик», «Красивый, плохой, злой».

MK.ru
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