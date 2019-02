View this post on Instagram

Долгожданная премьера 🔥 В этой работе решили вас немного повеселить! Смотрите на моем youtube-канале NKofficial, ссылка в профиле 🙌🏼 #ПопаКакУКим об идолах нашей современности, женщинах-трендсеттерах💄Современные девушки стремятся следовать их примеру и перенять яркие особенности каждой, но в погоне за красотой и попой как у Ким важно помнить, что ту же Ким или Бейонсе делают особенными не только ноги и формы, но, в первую очередь, любовь к себе ❤ Не забывайте о своей собственной индивидуальности! Для меня было очень важно донести это в клипе через игривое настроение! 🌟 Надеюсь, мой подарок ко Дню Всех Влюблённых удался 💋 Следите за моими следующими постами!!!

