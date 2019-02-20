Звезда отметила, что по поводу секса у нее довольно конкретная позиция. Настя пояснила, что из-за ее сценического образа у многих мужчин создавалось ошибочное впечатление о ее чтобы легкомысленности.

Парни просто хотели переспать с Каменских за деньги. По словам исполнительницы, вожделеющие ее мужчины пытались договориться об этом с музыкантом Потапом.

"У меня с этим все конкретно, бывали разные мужчины, и многие хотели переспать со мной за деньги. Даже когда-то подходили к Потапу и просили "поговори с этой телкой", потому что я сразу по мордам...", – поделилась Каменских в эфире шоу "Слава+".

Знаменитость констатировала, что есть грубые и избалованные мужчины, которые думают, что все продается. Такие представители сильного пола Настю Каменских возмущают.

Каменских добавила, что такое отношение ее задевает, поскольку она молодая и успешная женщина, и ее интересуют только серьезные отношения. "Для меня это принципиальная позиция", – заявила певица.

Отметим, Настя Каменских получила популярность, выступая в дуэте с рэпером Потапом. Поклонники считали, что у участников дуэта роман. Однако с 2017 года Настя строит сольную карьеру и считается одной из самых успешных певиц Украины. О личной жизни звезда не распространяется, известно лишь, что пока Каменских не замужем.