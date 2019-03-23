Трагедия Юлии Началовой обнажила старую как мир проблему. После похорон певицы оказалось, что у нее было множество друзей. Но мало кто из них вспоминал об артистке, пока она была жива и боролась с болезнью.
© RIA/Scanpix

Внезапная смерть Юлии Началовой потрясла многих. Ушедшую в 38-летнем возрасте певицу следовало достойно проводить в последний путь. Однако не обошлось без словесных упражнений тех, кто, как выяснилось, любил и обожал артистку. Жаль только, что выяснилось это лишь тогда, когда Юлии уже не стало, размышляет эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Статьи по теме:
"Началову можно было спасти": в смерти артистки нашли виноватых
Причиной смерти певицы Юлии Началовой стало заражение крови  (7)

"Теперь, когда Юлию Началову похоронили, хотелось бы высказаться по поводу "охов" и "ахов", которыми ее одарили сразу после смерти. Человек умер ужасной внезапной смертью, всем нужно было просто помолчать и тихо отправить ее в последний путь. Вместо этого начались словесные упражнения тех, кто так ее сильно любил – но почему-то забывал о ней, пока она была жива", – заявил Манукян Дням.Ру.

Эксперт предлагает каждому позвонить своим знакомым, близким – вспомнить о них сейчас, а не тогда, когда уже будет слишком поздно. "Господи, если Вы так любили Юлию, то признаваться ей в любви нужно было раньше, когда она была жива. А мы вспоминаем о человеке чаще всего, когда он уже умер и наши "охи" и "ахи" ему уже не важны", – переживает Манукян.

Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи делали все возможное, но организм певицы не выдержал. Похоронили Юлию Началову на Троекуровском кладбище столицы 21 марта.

Dni.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Юлия Началова стала пятым погибшим участником проекта "Последний герой" (6)

Смерть Юлии Началовой стала продолжением череды...

В возрасте 38 лет скончалась российская певица Юлия Началова (30)

16 марта в Москве в возрасте 38 лет умерла известная...

Знаменитости

Виктория Боня потратила на день рождения дочери в Монако больше 13 тысяч евро

Семь лет назад Виктория Боня впервые стала мамой....

"Я отошел в сторонку": Галкин сделал заявление о Пугачевой

В середине апреля Алла Пугачева отметит круглую дату....

Бывший коллега Меган Маркл рассказал о ней всё

До титула герцогини Сассекской Меган Маркл была...

Из-за фальшивой любви к Началовой после похорон разгорелся скандал (1)

Трагедия Юлии Началовой обнажила старую как мир...

Врачи пропустили у дочери Дайнеко опасную инфекцию

Певица призвала поклонников быть внимательными при...

TOP новостей

Шимоните представила программу внешней политики: 10 важнейших цитат (122)

Кандидат в президенты, член сейма Литвы Ингрида...

Владимир Скрипов. "Токсичен" ли Владимир Макей? Миф или шанс? (14)

Гадать о том, когда же Лукашенко навластвуется...

Налоговики наступают на пятки: инспекторы ищут нарушителей всеми возможными способами (26)

Государственная налоговая инспекция Литвы (ГНИ)...

В Литве объявлен конец эры уличных туалетов: за нарушения ждут штрафы (163)

С мая 2019 года жителей Литвы , дома которых не подключены...

Быстро растущий район Вильнюса, где цены пока еще не выросли (49)

Рядом с Новой Вильней находится еще один район столицы...