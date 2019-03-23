Внезапная смерть Юлии Началовой потрясла многих. Ушедшую в 38-летнем возрасте певицу следовало достойно проводить в последний путь. Однако не обошлось без словесных упражнений тех, кто, как выяснилось, любил и обожал артистку. Жаль только, что выяснилось это лишь тогда, когда Юлии уже не стало, размышляет эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
"Теперь, когда Юлию Началову похоронили, хотелось бы высказаться по поводу "охов" и "ахов", которыми ее одарили сразу после смерти. Человек умер ужасной внезапной смертью, всем нужно было просто помолчать и тихо отправить ее в последний путь. Вместо этого начались словесные упражнения тех, кто так ее сильно любил – но почему-то забывал о ней, пока она была жива", – заявил Манукян Дням.Ру.
Эксперт предлагает каждому позвонить своим знакомым, близким – вспомнить о них сейчас, а не тогда, когда уже будет слишком поздно. "Господи, если Вы так любили Юлию, то признаваться ей в любви нужно было раньше, когда она была жива. А мы вспоминаем о человеке чаще всего, когда он уже умер и наши "охи" и "ахи" ему уже не важны", – переживает Манукян.
Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи делали все возможное, но организм певицы не выдержал. Похоронили Юлию Началову на Троекуровском кладбище столицы 21 марта.
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