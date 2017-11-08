Из-за болезни Задорнов снова перешел в православие

О переходе Задорнова в православие сообщил на своей странице в Facebook настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах города Москвы протоиерей Андрей Новиков. Священник подчеркнул, что информация публикуется с согласия ближайших родственников сатирика.
"Сегодня по просьбе родных и друзей соборовал Михаила Николаевича Задорнова. Два месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в таинстве Исповеди в Казанском соборе города Москвы. Этот тяжелейший период своей жизни он проходит как примирившийся со Святой Церковью православный христианин", - написал Новиков.
Протоиерей попросил помолиться о Задорнове. "Да простит ему Милосердный Господь годы эпатажного заигрывания с язычеством", - выразил надежду священник.
В одном из комментариев к посту обратили внимание, что "если человека зовут соборовать его родственники или друзья, то, как правило, сам больной уже не в сознании или в очень тяжелом состоянии, при котором плохо воспринимает реальность", и в этом случае вряд ли можно говорить о "покаянии". "А если уж говорить о покаянии, то должны быть плоды. Как минимум удаление страничек в соц. сетях, запрет на показ своих фильмов про вещего Олега, публичное отречение от прежних заблуждений", - рассуждает автор комментария.
Михаил Задорнов - писатель-сатирик, юморист, актер. Наиболее известная тема его монологов - критика западного, в первую очередь американского образа жизни, мышления и культуры. Ранее Задорнов неоднократно давал интервью и публично выступал с лекциями о неоязычестве и неоднозначно высказывался о православной вере, отмечает портал "Православие и мир".
На странице сатирика в соцсети "ВКонтакте" размещено множество фотографий с языческими идолами.
В начале октября 2016 года стало известно, что Задорнов болен раком головного мозга. Сатирик сообщил в социальной сети "ВКонтакте" об отмене ряда концертов из-за "серьезнейшего недуга", а затем рассказал поклонникам о предстоящем курсе химиотерапии.
22 октября Задорнов был госпитализирован в Москве, после того как ему стало плохо во время концерта, проходившего в центре культуры и искусства "Меридиан". В ноябре 2016 года Задорнову провели биопсию головного мозга, после чего он проходил курс лечения в одной из частных клиник в Прибалтике.
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