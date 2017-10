Ученые сделали потрясающее открытие, что улыбка 😁 заразна, как и зевота !!! Я считаю, что этой <заразой>😂 нужно заразить как можно больше людей, прям идти по улице и всех заражать своей улыбкой 😉 Я начинаю с вас, вы со мной ? 😁😊😂 #понедельник #новаянеделя #улыбнись #анясеменович #люблюилюбима #позитивщики❤️❤️❤️Photo: @damir_zhukenov MUAH: @zyryanova_makeup Style: @alenagrishak



