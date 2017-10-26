"Сначала в моем номере каждый день стали появляться шикарные букеты роз", – рассказала популярная исполнительница. Вначале певица предположила, что за ней ухаживает обычный поклонник. Однако вскоре Стефанас рассекретил себя и пригласил певицу в шикарный ресторан. Анна согласилась. На следующий день Семенович и Стефанас отправилась на прогулку по островам на яхте бизнесмена.

А еще предприниматель сделал певице оригинальный подарок – он забронировал номер люкс в лучшей гостинице Афин на ее имя на ближайшие 50 лет. Говорят, такой сюрприз обошелся Стефанасу почти в миллион евро. Далее события стали развиваться, как в мелодраматическом сериале.

Навестить Семенович в Грецию прибыл ее давний воздыхатель, некий швейцарский бизнесмен, который на протяжении нескольких лет тщетно добивался от певицы благосклонности. Когда он увидел, что за Анной ухаживает другой мужчина, неудачливый поклонник сильно разозлился и закатил скандал. Дело дошло до рукоприкладства.

"Мужчины подрались. Мне с коллегами пришлось их разнимать. Анна ушла из бара в компании господина Стефанаса, они провели вместе еще несколько дней. А второй джентльмен покинул нас на следующее утро", – цитирует сотрудника отеля, где развивались события, по имени Алексей Starhit.

Интересно, что после возвращения Анны Семенович в Москву, ее романтические отношения с греческим бизнесменом не закончились. Они созваниваются каждый день, и в ближайшее время Стефанас намерен посетить столицу России. Сама певица предпочитает не комментировать информацию о своем романе.





Немного нежности в пятницу 🥂 #анясеменович #люблюилюбима #близкиелюди #хорошийдень #позитивщики❤️❤️❤️

A post shared by Анна Семенович (@ann_semenovich) on Oct 13, 2017 at 1:20am PDT





