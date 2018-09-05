Из Супермена — в ведьмаки. Генри Кавилл сыграет Геральта в сериале Netflix по романам Анджея Сапковского

Шоураннер сериала Лорен Хиссрич поделилась подробностями кастинга в своем твиттере: «Он стал первым, с кем я встретилась. Тогда у меня не было команды сценаристов и самих сценариев — только одобрение студии и море энтузиазма. Встреча прошла четыре месяца назад — с тех пор я не забывала, сколько страсти в нем тогда увидела. Он и есть Геральт. Всегда им был. Я так рада приветствовать Генри Кавилла в нашей „ведьмачьей“ семье».
В инстаграме Кавилл в шутку заявил, что теперь письма ему нужно писать в Каэр Морхен, крепость, в которой вне странствий живут ведьмаки. Актер заранее предупредил, что отвечать будет редко — он слишком занят охотой на монстров.
Кавилл — большой фанат книг и видеоигр по «Ведьмаку». В августовском интервью изданию IGN он рассказал, что недавно перепрошел третью часть — и не отказался бы воплотить образ Геральта на экране. Позже Кавилл даже выложил в инстаграм рисунок ведьмака из игры, на который наложили его лицо.
Дата выхода сериала пока неизвестна.
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