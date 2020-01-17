Активисты православного движения "Сорок сороков" заявили, что Иван Ургант в своем шоу допустил глумление над Рождеством и оскорбил чувства верующих, пишет Esquire. В связи с этим активисты требуют лишить ведущего гражданства, сообщается в их петиции.
Ivanas Urgantas ir Natalija Kiknadze
© Scanpix

Авторы петиции заявили, что Ургант пригласил «одиозных гостей, которые поддерживали и развивали кощунственные шутки».

«Это известный гомосексуалист и богохульник Жерар Депардье и музыкант, выступающий под именем «Джизус» (Иисус, англ.), который романтизирует употребление наркотиков и деструктивный образ жизни», — говорится в тексте петиции.

Статьи по теме:
Иван Ургант в шутку задал свои вопросы Дмитрию Медведеву  (8)
Ургант вылил ушат помоев на хрупкую Волочкову  (4)

Активисты, в частности, считают кощунством коллаж, который ведущий показал в начале выпуска: он представлял собой пародию на икону с изображением рождения Иисуса Христа. В образе Иисуса был изображен Николас Кейдж, а вокруг него стоят Никита Михалков, Квентин Тарантино и Стивен Спилберг.

«Затем Ургант представил молодого музыканта, выступающего под именем «Джизус», у которого на груди вытатуирована фраза «Я — СЫН БОГА» на английском языке, а так же различная символика, напоминающая оккультные и сатанинские символы», — продолжили активисты.

Они потребовали снять с эфира программу «Вечерний Ургант», «позволяющую себе богохульство и оскорбляющую чувства верующих», а также принести извинения РПЦ и всем православным христианам России за кощунственные высказывания в адрес Иисуса и оскорбление праздника Рождества.

Кроме того, активисты призвали закрепить в Конституции запрет на двойное гражданство и лишить гражданства России Урганта и других людей с иностранными паспортами.

На данный момент петиция собрала почти 14 тысяч подписей.

«Что касается выступления подобных организаций, то это не первый и не последний раз — относиться к этому серьезно я никак не могу. Я надеюсь, что никаких последствий для него не будет. То, что его не лишат российского гражданства, — в этом я убежден», — прокомментировал ситуацию журналист Владимир Познер, отметив, что не смотрел выпуск, о котором идет речь.

«Очевидно, что Первый канал счел возможным выпустить программу — по этому вопросу следует обращаться туда. Я же дружу с ним, и никакое движение типа «Сорок сороков» не изменит моего отношения к нему», — заключил телеведущий.

Ивана Урганта обвинили в оскорблении чувств верующих. Православные активисты требуют лишить его гражданства (2)

Активисты православного движения "Сорок сороков"...

Отец Меган Томас Маркл готов выступить против нее в суде (1)

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл готов при...

Модель Пунтус рассказала, как выпала из окна квартиры внука Михалкова (3)

Российская модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна...

СМИ: Молодой муж Лолиты женился на ней из-за гражданства Израиля (2)

Адвокат российской певицы Лолиты Милявской Сергей...

Фото Ходченковой без макияжа восхитило фанатов

Знаменитая российская актриса театра и кино Светлана...

TOP новостей

Рана на теле Литвы: родители сутками не замечают исчезновения детей, не помнят их имен (26)

По данным Министерства внутренних дел (МВД) Литвы,...

Минобороны Литвы о призывнике из ЛГБТ-сообщества: если в документах - мужчина, исключений нет (24)

Портал DELFI накануне сообщал, что в списке призывников на...

За шпионаж в пользу России клайпедчанин остается осужденным на 7 лет заключения (8)

В пятницу Литовский апелляционный суд (ЛАС) оставил в...

Вильнюсцы обеспокоены: уникальный район хотят превратить в "муравейник" (4)

Жверинас – один из самых привлекательных районов...

Президент Литвы о Холокосте: мы можем лишь представлять, сколько поколений лишились (19)

В четверг, находясь в Саду памяти литваков (евреев...