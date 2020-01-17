Авторы петиции заявили, что Ургант пригласил «одиозных гостей, которые поддерживали и развивали кощунственные шутки».
«Это известный гомосексуалист и богохульник Жерар Депардье и музыкант, выступающий под именем «Джизус» (Иисус, англ.), который романтизирует употребление наркотиков и деструктивный образ жизни», — говорится в тексте петиции.
Активисты, в частности, считают кощунством коллаж, который ведущий показал в начале выпуска: он представлял собой пародию на икону с изображением рождения Иисуса Христа. В образе Иисуса был изображен Николас Кейдж, а вокруг него стоят Никита Михалков, Квентин Тарантино и Стивен Спилберг.
«Затем Ургант представил молодого музыканта, выступающего под именем «Джизус», у которого на груди вытатуирована фраза «Я — СЫН БОГА» на английском языке, а так же различная символика, напоминающая оккультные и сатанинские символы», — продолжили активисты.
Они потребовали снять с эфира программу «Вечерний Ургант», «позволяющую себе богохульство и оскорбляющую чувства верующих», а также принести извинения РПЦ и всем православным христианам России за кощунственные высказывания в адрес Иисуса и оскорбление праздника Рождества.
Кроме того, активисты призвали закрепить в Конституции запрет на двойное гражданство и лишить гражданства России Урганта и других людей с иностранными паспортами.
На данный момент петиция собрала почти 14 тысяч подписей.
«Что касается выступления подобных организаций, то это не первый и не последний раз — относиться к этому серьезно я никак не могу. Я надеюсь, что никаких последствий для него не будет. То, что его не лишат российского гражданства, — в этом я убежден», — прокомментировал ситуацию журналист Владимир Познер, отметив, что не смотрел выпуск, о котором идет речь.
«Очевидно, что Первый канал счел возможным выпустить программу — по этому вопросу следует обращаться туда. Я же дружу с ним, и никакое движение типа «Сорок сороков» не изменит моего отношения к нему», — заключил телеведущий.
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