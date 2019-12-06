Ургант выступил от имени различных развлекательных телеканалов, задав Медведеву вопросы на совершенно отвлеченные темы. Например, от лица телеканала «Охота и Рыбалка» он поинтересовался у премьера, нужно ли плевать на червя перед тем, как закинуть удочку. Также он спросил Медведева, купил ли он «суперсовременную хлебопечку с функцией закваски, которая пригодится и дома, и на даче» («Магазин на диване»), а также какая у него любимая диснеевская принцесса (телеканал Disney).
«Ответы» Медведева были взяты из пресс-конференции и смонтированы соответствующим образом.
Встреча Дмитрия Медведева со СМИ прошла накануне. В ней участвовали представители 20 телеканалов, среди которых были ведущие федеральные каналы («Россия-1» и НТВ), и развлекательные «Пятница!», ТНТ, «Карусель» и спортивный канал «Матч-ТВ». В числе людей, задавших вопросы премьеру, были видеоблогер Анастасия Ивлеева и юморист Тимур Батрудтинов.
В ходе пресс-конференции Медведев, в частности, рассказал об угрозе «бессмысленного и беспощадного бунта» в России и объяснил цель пенсионной реформы.
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