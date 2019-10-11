История повторяется. Сотрудник клиники, в которую перевезли Заворотнюк, готов на ней заработать

Аноним заявил, что после того, как Анастасию перевезли в другое медицинское учреждение, у него появился доступ “к телу” актрисы. Работник решил, что для него это — шанс подзаработать, и предложил продать свои услуги.
Он заявил, что готов выполнить за журналистов их работу за 1,5 биткоина (примерно 800 тысяч российских рублей или чуть более 11 тысяч евро). При этом вопросы портал должен предоставить ему самостоятельно. Со своей стороны инкогнито пообещал качественное видео с самой Заворотнюк в кадре. Также он не исключил, что это интервью может стать последним в ее жизни.
Ранее бывшая медсестра из медицинского учреждения, где раньше лежала Заворотнюк, предлагала продать ее снимки. После того, как об этом стало известно общественности, женщина передумала и отказалась от сделки. Возможно, и на этот раз все закончится точто так же: портал Teleprogramma.pro, куда обратился “интервьюер”, ответил отказом.
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