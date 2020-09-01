Принцесса Диана стала феноменом ХХ века: икона стиля, меценат, супруга принца Чарльза, подарившая британскому трону двух наследников, — ее боготворили английские подданные и уважали жители других стран. В то же время за леди Ди навсегда закрепилась репутация жертвы, ведь сумев покорить весь мир, она так не смогла завоевать сердце собственного мужа.

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31 августа 1997-го жизнь Дианы Спенсер трагически оборвалась в автокатастрофе. Всего за год до этого она развелась с принцем Уэльским, хотя брак превратился в руины гораздо раньше. По откровенным интервью, данным Дианой в 90-е, очевидно, что союз с членом королевской семьи стал для нее суровым испытанием, а каждая измена мужа все больше вгоняла в депрессию.

Но если леди Ди давно знала о неверности супруга, то почему терпела унижения 15 лет? И смогло бы раннее расставание уберечь “королеву людских сердец” от череды несчастий?

Кошмар вместо сказки

Какая девочка не мечтала выйти замуж за принца? Вопрос риторический, особенно, если говорить о Диане Спенсер, которая зачитывалась любовными романами Барбары Картленд. Одна из книг символично называлась “Невеста короля”, и впоследствии Диана признавалась, что сюжет в точности описывал ее тайные мечты. Вот только грезы не всегда становятся реальностью.

Диана Спенсер казалась прекрасной партией для наследника престола: мать и отец из аристократического рода, учеба в частных школах, работа помощницей воспитателя в детском саду. Однако принца Чарльза интересовали другие девушки. Прежде всего, Камилла Розмари Шанд, в которую он был страстно влюблен с начала 70-х. Проблема заключалась в том, что кандидатура Камиллы как невесты категорически не устраивала Елизавету II.

Мало кто знает, что изначально принц Чарльз обратил внимание не на Диану, а на ее старшую сестру Сару. Роман пары стремительно развивался, СМИ пророчили скорую свадьбу, но все испортила неосторожная фраза, которую девушка обронила в интервью. “Мне все равно, за кого выходить замуж, за мусорщика или за принца, — отмечала предполагаемая невеста. — Лишь бы между нами была любовь”.

Искренность девушки семья Виндзоров не оценила: сравнение принца с мусорщиком было воспринято как оскорбление. Чарльз публично заявил, что Сара совершила “нечто невообразимо глупое”, поставив тем самым точку в отношениях. Тут-то на сцену и вышла Диана — поговаривали, что родственники сделали все возможное, чтобы она оказалась в нужном месте в нужное время и попала на глаза наследнику короны. Когда пресса прознала о новой фаворитке, принц Филипп отправил сыну письмо с требованием защитить честь юной леди, на имени которой спекулируют репортеры.

Принц отреагировал на требование отца мгновенно: состоялась помолвка, и Диана получила от члена монаршей семьи кольцо с сапфиром и 14 бриллиантами. Окружающие полагали, что девушка в восторге от перспективы удачного замужества и с нетерпением ждет роскошной свадьбы и медового месяца. Спустя годы королевский эксперт Дженни Бонд рассказала, что Спенсер чувствовала себя ягненком на заклании, когда шла к алтарю.

Бытовало мнение, что до брака леди Ди не подозревала о давней связи принца Чарльза с Камиллой. Но можно ли оставаться столь неосведомленной, живя в Лондоне и читая местные газеты, где об этом неоднократно писали? Неужели юная леди надеялась, что сумеет затмить соперницу, покорившую Чарльза еще 10 лет назад?

Спустя годы Диана рассказала несколько печальных историй, случившихся незадолго до бракосочетания. После помолвки в феврале принц положил руку невесте на талию, отметив, что та немного пухловата. Слова резали больнее ножа, с того момента у девушки началась булимия. Приступы рвоты продолжались на протяжении подготовки к свадьбе, каждый раз Спенсер испытывала облегчение, не задумываясь о негативных последствиях для здоровья. К июлю ее объемы уменьшились на 15 сантиметров.

Сразу после помолвки Чарльз отправился в тур по Австралии и Новой Зеландии, в то время как его невесте пришлось остаться дома и бороться с нападками журналистов, дежуривших под окнами. С переездом в Букингемский дворец Диана почувствовала себя еще более одинокой: окружающие казались отрешенными и холодными.

Тогда, провожая принца на самолет, леди Ди горько плакала, не стесняясь камер. Но рыдала она не из-за предстоящей разлуки, а от осознания того, в какую ужасную ситуацию попала: за две недели до бракосочетания Диана нашла браслет, который Чарльз планировал подарить Камилле. Это украшение Паркер-Боулз впоследствии носила не снимая.

Жених не звонил Спенсер из тура ни разу, зато как только Камилла заболела менингитом, сразу же послал ей цветы с подписью “Для Глэдис от Фрэда” — так влюбленные называли друг друга в целях конспирации. И неважно, что у принца Чарльза на носу была свадьба, а его давняя приятельница уже носила фамилию Паркер-Боулз…

“Чарльз нашел жертвенную овцу, девственницу, которую принесет в жертву. Он был одержим этой идеей — жениться и успокоить тем самым мать”, — приводят биографы слова Спенсер в книге “Принцесса Диана. Жизнь, рассказанная ей самой”.

Но почему она согласилась стать “жертвенной овцой”, зная о чувствах будущего мужа к другой женщине, слыша их телефонные разговоры с фразами о вечной любви за дверью? Ведь накануне свадьбы Диана была готова отказаться от продолжения этого фарса. “Я пошла наверх, обедать со своими сестрами, которые уже были там, — делилась леди Ди. — И сказала: “Я не могу выйти за него замуж. Не могу этого сделать. Это абсолютно невозможно”. На что они ответили: “Не повезло тебе, ваши портреты уже на всех чайных салфетках, так что слишком поздно, чтобы отступать”.

Некуда бежать

29 июля 1981-го состоялась свадьба века: культовым платьем леди Ди с пышными рукавами восхищался весь мир, только на улицах Лондона собралось полмиллиона людей, желавших поглазеть на будущую королеву. Возможно, тогда, глядя на улыбающегося мужа, в сердце Дианы зародилась робкая надежда: все еще изменится к лучшему, он полюбит ее.

Но медовый месяц обернулся очередным кошмаром — каждый вечер молодожены должны были развлекать высшее общество на яхте “Британия”, а не проводить время наедине. С трудом леди Ди справлялась с повышенным вниманием со стороны окружающих, приступы булимии стали неконтролируемыми и повторялись по четыре раза в день. Потом пара отправилась в резиденцию в Балморал, но и здесь муж не попытался сделать шаг навстречу. Во снах Диана видела Камиллу, а наяву предполагала, что супруг регулярно звонит ей и советуется по поводу неудачного брака.

Психическое состояние леди Ди ухудшалось, она стремительно теряла вес. Навязчивые мысли о сопернице заставляли придумывать обидные прозвища, одно из которых — “ротвейлер”, прижилось и появилось на страницах газет. Разумеется, это не помогало сблизиться с Чарльзом, которого раздражала ревность и злость жены, пусть и вполне обоснованная.

Принц Чарльз приглашал любовницу в Хайгроув, где не появлялась его жена, скептически относившаяся к сельской жизни. Выходит, первые пять лет брака наследник Елизаветы II пытался обуздать свою страсть к Камилле и стать примерным семьянином, а теперь взялся за старое. Почему же Диана не покончила с этим союзом тогда, в 1986-м?

Во-первых, чувство долга никуда не делось: развод считался позором для королевского рода, могла ли Диана поставить под удар не только Чарльза, но и всех его родных, подвести английских подданных? Во-вторых, существовала реальная угроза того, что после расторжения союза дети останутся с отцом, а выдержать разлуку с наследниками Спенсер бы не сумела. Кроме того, “рейтинги” леди Ди среди народа стремительно росли, а принадлежность к монархам позволяла ей не просто заниматься благотворительностью, но и оказывать существенное влияние на мировое сообщество. С 1987-го принцесса включилась в борьбу с проблемой СПИДа, единственная из знатной семьи, она приехала на открытие отделения для больных этим малоизученным в то время заболеванием. Да и кто знает, может, за годы брака женщина уже смирилась и с изменами мужа, и с уготованной ей судьбой ролью жертвы?

Взаимные измены

Очевидной кажется еще одна причина ангельского терпения Дианы: в конце 1986-го, когда уже все вокруг понимали, что брак с Чарльзом обречен, она сама завела роман на стороне. Пока муж наслаждался обществом Камиллы, леди Ди искала утешения в объятьях инструктора по верховой езде Джеймса Хьюитта. Из друга, умеющего выслушать, Джеймс быстро превратился в любовника, и впоследствии принцесса не открещивалась от отношений с ним в интервью.

К 1991-му скрывать интрижку стало невозможно: репортеры вовсю раскручивали тему адюльтера Дианы, появился даже миф о том, что настоящий отец принца Гарри — Хьюитт. Огласка леди Ди, конфликт которой с королевским двором назревал все больше, была ни к чему. Тем больнее оказалось принять предательство экс-любовника, решившего через пару лет после расставания монетизировать историю о романе с принцессой: книга, фотосессия, интервью разлетелись по свету.

Итак, Чарльз постоянно был с Камиллой, успевая при этом изменять и ей: с компаньонкой детей Тигги Легг-Бурк, с бизнесвумен Сью Тансенд. Диана же оказалась в эпицентре скандала из-за опубликованной таблоидом расшифровки разговора со старым другом Джеймсом Гилби — беседа была довольно личной, хоть и не интимной, так что слухи о новом романе принцессы разнеслись по Англии. В конечном итоге, в 1992-м супруги разъехались, а развод не оформляли якобы по настоянию королевы. Или имелись иные причины?

Не секрет, что в откровенных интервью, которые в 90-е дала Диана, Чарльз представал настоящим монстром и изменником. Кроме того, леди Ди тайно собирала компромат и на других членов монаршей семьи. Однако, по словам биографов, делала она это не из стремления к разводу. Более того: в личных беседах женщина признавалась Дженни Бонд, что ее вполне устраивает положение “разъехавшихся партнеров”, которые воссоединяются только на официальных мероприятиях. Почему же принцесса продолжала держаться за неудавшийся брак?

Психологи заключили, что проблемы тянулись из детства: Диане было восемь, когда ее родители развелись, и не желала травмировать подобным образом сыновей. Кроме того, она боялась, что расставание с принцем поставит крест на ее будущей личной жизни. Однако порочный круг разорвался после скандального выступления Спенсер на телевидении в 1995-м: такого королева-мать стерпеть не могла.

28 августа 1996-го Диана стала свободной женщиной, но этот день она назвала не счастливейшим в жизни, а тяжелым и полным слез. Леди Ди получила выплату в размере 17 миллионов фунтов стерлингов, начала активно путешествовать, продолжила заниматься благотворительностью. Спустя время она, наконец, осознала, что избавилась от непосильного груза и обрела себя.

Летом 1997-го Диана начала встречаться с миллиардером Доди аль-Файедом. Стал ли он отдушиной для женщины, так долго искавшей взаимности и верности, или же просто был подходящим кандидатом в мужья? Новая свадьба так и не состоялась, ведь уже 31 августа жизнь Спенсер трагически оборвалась. Автомобиль с ней совершил неудачный маневр, проезжая через парижский туннель, шофер и Доди скончались на месте. Леди Ди умерла в клинике от разрыва легочной аорты.

Большинство экспертов склоняются к версии о несчастном случае, но остаются те, кто считает, что ДТП было подстроено недоброжелателями или вовсе королевским двором. Как бы сложилась жизнь Дианы, если бы она уцелела в аварии? Смогла бы леди Ди создать новую крепкую семью, без измен и предательства? Увы, ответов мы не узнаем никогда.

История любовного треугольника все же завершилась хэппи-эндом для принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз: в апреле 2005-го они, наконец, смогли пожениться. Многие уверены, что если бы наследник короны изначально связал судьбу с избранницей, в королевской семье было бы на одну трагедию меньше.